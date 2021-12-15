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日研究：中國經濟規模2033年超美國 較此前預測遲逾4年

經濟脈搏 19:54 2021/12/15

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日本經濟研究中心（JCER）周三（15日）發表報告稱，中國的經濟規模延遲至2033年，才能超越美國，而非一年前預測的2028、2029年。原因是內地整頓高科技和其他產業，從而影響成長潛力。

日經亞洲引述研究稱，JCER預測18個亞太經濟體到2035年的經濟成長，並分析這些經濟體的人均國內生產總值（GDP），作為衡量個人財富的指標。

研究報告指，中國正聚焦減少碳排放的目標，再加上收緊對網路服務供應商和其他私營企業的限制，導致勞動生產力的增速放緩。此外，當局為遏制房地產過度投資，出台一系列金融法規後，或令投資下滑。

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同時，美國得益於總統拜登推動立法，實施大規模刺激計劃，使其經濟今年快速復甦。

綜合各方考慮，研究預測，中國的人均GDP將在2033年超過美國，較一年前估計的晚四、五年。此前JCER估計，如疫情造成嚴重威脅，中國將於2028年趕超美國；倘若疫情遵循標準情境，則是2029年。

另外，最新報告指出，南韓人均GDP將於2027年超越日本，台灣則於翌年超車，主要是日本政府和其他部門數碼化進度延遲有礙生產力。

JCER預估財富將會重組，2020年日本的人均名義GDP為39,890美元，比南韓的31,954美元高25%，比台灣的28,054美元高42%；但根據勞動生產力、平均工作時數和就業率，日本的人均名義GDP最終會在3個經濟體中排最後。研究認為，勞動生產力能否提高，取決於數位化轉型成功與否。

責任編輯：易燕丹

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