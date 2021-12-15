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李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度

經濟脈搏 20:20 2021/12/15

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國務院總理李克強今日（15日）主持召開國務院常務會議，提出進一步採取市場化方式，加強對中小微企業的金融支持。會議決定，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

據央視報導，會議指出，要貫徹落實中央經濟工作會議精神，要堅持以經濟建設為中心，堅持穩字當頭、穩中求進，做好「六穩」、「六保」工作。

中小微企業困難很大

會議坦言，當前中小微企業和個體工商戶面臨的困難很大，要圍繞保市場主體、應對新的經濟下滑壓力，運用市場化辦法加大對中小微企業和個體工商戶的金融支持。

會議決定，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。另符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請再貸款優惠資金支持。

同時，從2022年起到2023年6月底，人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商戶貸款，按餘額增量的1%提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

減稅降費政策要向製造業傾斜

會議指出，實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度支持企業科技創新和傳統產業改造升級，同時，擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模。

會議指出，發展先進製造業，加快製造業數字化轉型，並促進先進製造業和現代服務業深度融合。

摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測

中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力

責任編輯：蒯宇澄

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減稅 增值稅留抵退稅 經濟 人民幣 金融 李克強 銀行

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