以打擊芬太尼濫用為由 美國制裁4間中國藥企及1名個人

美國財政部網站周三(15日)公布,總統拜登簽署行政命令,對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15間實體和10名個人實施制裁,其中包括中國4間企業和1名個人。美國的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題,並指控這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。

據美國財政部網站公布,被制裁的4間中企分別是武漢遠成共創科技有限公司(Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd)、上海迅精化學有限公司(Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD.)、河北環浩生物科技有限公司(Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. )和河北艾豚商貿有限公司(Hebei Atun Trading Co., Ltd.),被制裁的中國公民名為葉全發(Chuen Fat Yip)。

美國政府指控葉全發領導一個在中國大陸和香港運作的販毒組織,向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇和其它合成藥物,並控制一組公司,向公眾和私人公司出售化合物與芬太尼易制毒化學品,這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。

就美國政客和媒體對「美國芬太尼主要來自中國」的指控,中國駐美大使館網站今年9月發表題為《駐美國使館發言人就芬太尼問題發表談話》的文章稱,毒品是全人類的公害。中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度,嚴厲打擊制販毒等各類毒品犯罪。中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受,近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。談話還指出,美芬太尼濫用問題的根源在自身,嫁禍於人無益於問題的解決。

責任編輯:尹航

