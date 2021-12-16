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美國制裁中國4藥企及1個人 京：自己生病卻讓別人吃藥（第二版）

國情動向 15:52 2021/12/16

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美國財政部網站周三（15日）公布，總統拜登簽署行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15間實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4間企業和1名個人。美國的制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指控這些企業和個人參與全球非法藥物貿易。

（第二版新增中國外交部回應）

外交部：中國政府對毒品問題堅持零容忍

據美國財政部網站公布，被制裁的4間中企分別是武漢遠成共創科技有限公司（Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co. Ltd）、上海迅精化學有限公司（Shanghai Fast-Fine Chemicals Co., LTD.）、河北環浩生物科技有限公司（Hebei Huanhao Biotechnology Co., Ltd. ）和河北艾豚商貿有限公司（Hebei Atun Trading Co., Ltd.），被制裁的中國公民名為葉全發（Chuen Fat Yip）。

美國政府指控葉全發領導一個在中國大陸和香港運作的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成代謝類固醇和其它合成藥物，並控制一組公司，向公眾和私人公司出售化合物與芬太尼易制毒化學品，這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中國政府始終對毒品問題堅持零容忍態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，所做的努力和取得的成就國際社會有目共睹。中方堅決反對美方的錯誤行徑。

他指出，中方已經整類列管芬太尼類物質，但美國時至今日依然沒有採取永久性措施，此前還將中國公安部物證鑒定中心及國家毒品實驗室列入制裁清單。這種「自己生病卻讓別人吃藥」的錯誤做法沒有建設性，只會干擾中美禁毒執法合作。

汪文斌表示，中方敦促美方尊重事實，更多從自身查找芬太尼濫用問題的原因，客觀公正評價中方所做的努力，而不是轉嫁矛盾歸咎別國。

中使館斥「美芬太尼主要來自中國」說法不實 促美整類列管

更早之前，就美國政客和媒體對「美國芬太尼主要來自中國」的指控，中國駐美大使館網站今年9月發表題為《駐美國使館發言人就芬太尼問題發表談話》的文章稱，毒品是全人類的公害。中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受，近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。談話還指出，美芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決。

【中美角力】中國化學專家及其香港公司遭美制裁 涉販賣芬太尼

責任編輯：尹航

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類固醇 美國 走私 美國財政部 拜登 化學 生物科技 制裁

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