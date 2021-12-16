【內地疫情】昨增69本土確診 東莞首2名無症狀患者染Delta

內地昨日（15日）新增77宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔69宗，創近兩周新高，分佈在浙江、廣東等5省；另再多1宗本土無症狀感染，由廣州市報告。廣東省疫情持續，東莞市通報稱，周一（13日）發現的首2宗無症狀感染個案已轉為確診病例，患者被研判為感染Delta變種病毒。

據國家衛健委通報，新增69宗本土病例，包括浙江56宗，其中紹興市48宗、寧波市5宗、杭州市3宗；廣東東莞6宗；陝西西安4宗；內蒙古2宗；安徽宿遷市1宗。

廣東省衛健委稱，東莞市新增本土確診中，有3宗是通過密接排查發現，2宗為無症狀感染者轉確診，1宗是在重點人群核酸篩查中發現。至於廣州市新增的無症狀感染者，則是在入境轉運專班工作人員例行核酸檢測中發現。

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【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場

東莞昨召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，公布此輪疫情最初兩宗無症狀感染者（已轉歸確診病例）所感染病毒基因測序結果，均為Delta變種病毒株。

東莞市疾控中心副主任羅東表示，上述2宗個案的基因序列，與外省報告病例高度同源，屬同一傳播鏈。這2宗病例的標本病毒核酸載量較高，提示病毒排毒量大、傳播力強，呼籲市民要繼續做好防疫措施。

廣州無症狀患者此前7次檢測陰性

此外，廣州市報告的無症狀感染者，本月7次例行核酸檢測均為陰性，直至周二（14日）晚核酸檢測顯示初篩陽性，複核後被診斷為無症狀感染病例。

廣州市疾控中心副主任張周斌周三（15日）表示，患者是在轉運境外病例的過程中意外暴露造成的感染。核酸檢測的基因測序顯示，患者感染的是Delta變種毒株，與之前報告的Omicron感染者沒有關聯。

責任編輯：易燕丹

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