  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (四) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】昨增69本土確診 東莞首2名無症狀患者染Delta

社會熱點 11:20 2021/12/16

分享：

內地昨日（15日）新增77宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔69宗，創近兩周新高，分佈在浙江、廣東等5省；另再多1宗本土無症狀感染，由廣州市報告。廣東省疫情持續，東莞市通報稱，周一（13日）發現的首2宗無症狀感染個案已轉為確診病例，患者被研判為感染Delta變種病毒。

據國家衛健委通報，新增69宗本土病例，包括浙江56宗，其中紹興市48宗、寧波市5宗、杭州市3宗；廣東東莞6宗；陝西西安4宗；內蒙古2宗；安徽宿遷市1宗。

廣東省衛健委稱，東莞市新增本土確診中，有3宗是通過密接排查發現，2宗為無症狀感染者轉確診，1宗是在重點人群核酸篩查中發現。至於廣州市新增的無症狀感染者，則是在入境轉運專班工作人員例行核酸檢測中發現。

【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測

【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場

東莞昨召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會，公布此輪疫情最初兩宗無症狀感染者（已轉歸確診病例）所感染病毒基因測序結果，均為Delta變種病毒株。

東莞市疾控中心副主任羅東表示，上述2宗個案的基因序列，與外省報告病例高度同源，屬同一傳播鏈。這2宗病例的標本病毒核酸載量較高，提示病毒排毒量大、傳播力強，呼籲市民要繼續做好防疫措施。

廣州無症狀患者此前7次檢測陰性

此外，廣州市報告的無症狀感染者，本月7次例行核酸檢測均為陰性，直至周二（14日）晚核酸檢測顯示初篩陽性，複核後被診斷為無症狀感染病例。

廣州市疾控中心副主任張周斌周三（15日）表示，患者是在轉運境外病例的過程中意外暴露造成的感染。核酸檢測的基因測序顯示，患者感染的是Delta變種毒株，與之前報告的Omicron感染者沒有關聯。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
2021/12/13
內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例
2021/12/14
廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例
【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場
2021/12/14
【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場
【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測
2021/12/15
【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測

你可能感興趣

內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
21:10 2021/12/13
內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例
15:16 2021/12/14
廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例
【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場
11:29 2021/12/14
【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 東莞 廣州 廣東省 中國

上一篇文章

内地短視頻新規：不得未經授權剪切改編電影

下一篇文章

科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測
【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
習近平：文藝工作者品行不端 人民不會接受
習近平：文藝工作者品行不端 人民不會接受
科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種
科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種
繼江蘇無錫後 蘇州市18間星巴克分店發現食品安全問題
繼江蘇無錫後 蘇州市18間星巴克分店發現食品安全問題
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款