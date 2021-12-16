内地短視頻新規：不得未經授權剪切改編電影

內地昨日（15日）公布新的網絡短視頻內容審核標準細則，要求不得未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段。在短視頻平台上，以影視劇剪輯內容為主的賬號眾多，粉絲數量巨大。這條規則可能會導致抖音、快手等短視頻平台的眾多up主（註冊用戶）失業。

據央視新聞報道，新版《細則》規定，短視頻節目等不得出現「展現『飯圈』亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞的」「未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段的」「引誘教唆公眾參與虛擬貨幣『挖礦』、交易、炒作的」等內容。

▲ 短視頻新規頒布:不得未經授權剪切改編電影

《網絡短視頻內容審核標準細則》一共有100條內容，但第93條中的「未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段」最為致命，影視劇剪輯門檻較低，容易上手，因而吸引了眾多參與者。在短視頻平台上，以影視劇剪輯內容為主的賬號眾多，粉絲數量巨大。

以抖音平台為例，目前該平台上粉絲數量超過百萬，且更新較為活躍的影視劇剪輯博主超過100名。某頭部博主共發布剪輯後的影視劇視頻343個，點贊量達到1.7億，平均單個視頻點贊量近50萬。

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《2020中國網絡短視頻版權監測報告》顯示，2019年1月至2020年10月，該中心對10萬多名原創短視頻作者、國家版權局預警名單及重點影視綜藝作品的片段短視頻進行監測，累計監測到3009.52萬條疑似侵權短視頻，涉及點擊量高達2.72萬億次。

證券時報此前報道，目前抖音、快手均規定，直播影視劇、節目需要先取得相應的版權，在沒有版權的情況下播放屬於違規操作。但對於影視劇剪輯傳播行為，兩大平台的規則要模糊很多。

如抖音僅在審核規則中提到，作品含有對影視綜藝內容進行低成本剪輯、錄屏、圖片輪播等行為屬於不合格，但何謂「低成本剪輯」，平台並未明確。

責任編輯：李冰琪