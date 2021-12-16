【中國經濟】發改委：已形成明年專項債券項目準備清單

日前召開的中央經濟工作會議要求，明年要加大宏觀政策跨周期調節力度，並提及適度超前開展基礎設施投資。國家發改委今日介紹，已對地方報送的2022年專項債券項目從投向領域方面進行了篩選，形成準備項目清單。

發改委：三方面推動專項債券項目開工和建設

在今日召開的國家發改委12月份例行新聞發布會上，新聞發言人孟瑋指出，地方政府專項債券是地方建設項目的重要資金來源，對於擴大有效投資具有重要作用。國家發改委指導督促各地方堅持「資金跟著項目走」的原則，扎實做好專項債券項目準備等有關工作，推動專項債券盡快形成實物工作量，積極擴大有效投資。從工作層面看，重點是抓好三方面工作。

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一是在投向上加強專項債券投向領域管理。

按照國務院部署，財政部和國家發改委明確了交通、能源等9個方面的專項債券投向領域，並且聯合制定了專項債券資金投向領域禁止類項目清單，明確了地方專項債券資金投向哪兒、哪裡不能投。通過嚴格落實投向領域管理制度，確保專項債券精準用於政府主導、早晚都要干、有一定收益的基礎設施和公共服務項目。近日，國家發改委已對地方報送的2022年專項債券項目從投向領域方面進行了篩選，形成準備項目清單，這將為明年專項債券加快發行使用打下扎實的項目基礎。

二是在前期上抓緊做好明年專項債券項目的前期工作。

今年7月份，國家發改委已提前部署各地方抓緊抓早開展明年專項債券項目的前期工作。下一步，為推動明年專項債券早發行、早使用，將會指導督促各地方在近幾個月工作的基礎上，抓緊完成擬發行專項債券項目的前期工作，推動專項債盡快發行。同時，將加強對擬發行項目前期工作成熟度的審核把關，確保專項債券發行後能夠盡快投入使用。

三是在進度上加快推進專項債券項目開工和建設實施。

今年專項債券的較大比例是在下半年發行，其中相當一部分將在明年一季度使用，可與明年發行使用的專項債券形成疊加效應，對擴大明年有效投資將提供有力支撐。國家發改委會依托國家重大建設項目庫，加強項目進展情況監測調度，督促各地方對尚未開工的項目抓緊完成各項準備工作，推動盡快開工；對在建項目加大項目建設協調推進力度，確保項目順利建設實施。通過壓實地方責任，促進專項債券充分發揮效益。

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責任編輯：尹航

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