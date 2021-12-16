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美軍方新工具計算「戰略摩擦」 預測中國對美行動反應

國情動向 11:51 2021/12/16

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路透社報道，部署在太平洋地區的美國軍事指揮官開發了一個軟件工具，用來預測中國對美國在該地區行動的反應，例如軍售、支持軍事活動、美國國會議員訪台等。美國官員說，以確保美國行動不會無意中惹惱中國。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周二（14日）訪問夏威夷的美國印太司令部期間，聽取有關新工具的介紹。

確保不會無意惹惱中國

據國防部官員稱，該工具計算的是「戰略摩擦」，研究2020年初以來的數據，評估曾影響美中關係的重大活動，以助國防部預測某些行動會否激起中國的過度反應。 

隨著台海局勢升溫，解放軍戰機頻頻進入台灣西南空域，美方也增加其派遣軍艦通過台海。今年10月，美國及加拿大軍艦通過台海，遭解放軍東部戰區批評「美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定」。報道引述美國官員稱，這一事件和其他類似事件，助長對該工具的需求，以確保美國的行動不會無意中惹惱中國。

報道指出，盡管美中關係處於低谷，但該軟件工具為各種活動提供了可見性，如美國國會議員訪問台灣丶向地區盟友出售武器、美艦駛過台海時，可能會激起中國的過度或意外反應。據美國官員指，該新的軟件工具能使美國官員提前4個月評估計劃中的行動。

美參院通過國防授權法案 包括太平洋威懾倡議應對中國

美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施

責任編輯：林佩怡

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