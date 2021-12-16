日首相稱暫無計劃出席北京冬奧 外交部：反對體育政治化（第二版）

北京冬奧進入開幕倒計時，日本官員是否出席遲遲未有消息。日本首相岸田文雄今天（16日）上午在參議院預算委員會上，談到北京冬奧時說，「我本人目前沒有計劃參加」。至於是否跟隨美國等盟友外交抵制北京冬奧，他指會全面考慮多個因素後，按國家利益出作決定。

（新增中國外交部回應）

外交部發言人汪文斌回應指，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會。中方歡迎各界積極參與北京冬奧會，反對將體育政治化的行徑，這一立場是一貫的、明確的。中國有信心舉辦一屆「簡約、安全、精彩」的奧運盛會。

日本產經新聞報道，有關不派遣內閣閣員等人參與明年2月北京冬奧的「外交抵制」，岸田文雄說，連美國也沒有在正式聲明中使用外交抵制，「有人用、也有人沒用」。

岸田重申，考量各項因素、站在日本國家利益立場在適當時機自行做出判斷很重要。

國際奧委會：多數國家不會加入外交抵制北京冬奧

奧地利、比利時不派官員出席北京冬奧

日本TBS電視台報道，由於中國國內人權問題等，日本執政的自民黨內等要求不派遣閣員的聲浪升高，日本政府也就不派遣閣員出席北京冬奧為方向持續進行協調。

美國、加拿大、澳洲和英國都表示他們的官員將不參加明年2月份的北京冬奧會，以便就中國的人權記錄向中國發出信息。日本是否會派高級官員參加奧運會的問題成為焦點。北京稱這些抵制行動是「政治姿態」和抹黑運動。

責任編輯：李冰琪

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