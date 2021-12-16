上海女教師質疑南京大屠殺遇難人數 校方給予其開除處分

網傳上海震旦職業學院一教師在課堂上發表關於南京大屠殺的不當言論。該校表示，給予女教師開除處分。

更新19:57 校方給予女教師開除處分。

上海震旦職業學院微博消息，經該校調查核實，東方電影學院教師宋庚一於2021年12月14日下午《新聞采訪》課程中發表錯誤言論，造成重大教學事故和嚴重不良社會影響，根據學校規定給予其開除處分。

上海震旦職業學院表示，「我校高度重視師德師風建設，舉一反三抓好抓實教育教學管理，嚴肅課堂政治紀律和行為準則，對違規違紀的行為始終堅持「零容忍」態度，一經查實，絕不姑息。」

早前，據網友在微博上的爆料，某高校教師在講解南京大屠殺時說：「這段歷史，如果沒有史料支撐的話，那也可能只是民間說說而已，說得和真的一樣」；「我覺得，不應當永遠去恨，而應當反思戰爭是怎麼來的」。

這則爆料微博引來逾8,000條評論。有網友在評論區指出，涉事教師就職於上海震旦職業學院。

其後，上海震旦職業學院通過微博發布情況通報稱，

12月14日23：34，有網友在新浪微博反映我校東方電影學院教師宋某在課堂上過度宣講和不當言論。 12月15日上午，學校在了解到相關情況後，高度重視，即刻成立工作組，已啟動調查程序。 學校將根據調查結果，依規依紀予以嚴肅處理。

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責任編輯：尹航、李冰琪

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