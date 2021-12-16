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【內地疫情】元旦、寒假期間 廣東要求師生非必要不外出

社會熱點 13:19 2021/12/16

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廣東省教育廳要求，元旦、寒假期間，各級各類學校要引導師生非必要不外出。

據央廣網報道，昨日在廣東省學校傳染病防控培訓會議上，廣東省教育廳要求元旦、寒假期間，各級各類學校要堅持做到管好人員流動，優化調整放假時間，錯峰安排開學返校，引導師生非必要不外出。

同時，學校師生要註意不前往疫情中高風險地區及所在縣（市、區），非必要不到陸地邊境口岸城市，建立家在中高風險地區所在地市和陸地邊境口岸城市師生，上述地區旅遊探親師生，14天內從中高風險地區所在地市、報告本土病例地市、陸地邊境口岸城市返校的師生「三本台賬」，分類實施健康管理。

此外，會議還對放假期間學校管理做出以下要求。

管好校門。進入校園人員逢進必查，憑學校有效證件進校，落實亮碼、測溫、戴口罩、登記製度，無關人員不得進入校園。

管好場所。重點加強課室、飯堂、禮堂、實驗場所、體育館和快遞取送點等重點場所管理，落實通風消毒製度。

【內地疫情】昨增69本土確診 東莞首2名無症狀患者染Delta

廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例

廣東省昨天新增本土確診病例六例，均為東莞報告。另外，廣州市13日還發現了首例境外輸入Omicron（奧密克戎）陽性病例。

責任編輯：李冰琪

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