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彭博：中國或將明年經濟增長底線設在5%

經濟脈搏 13:38 2021/12/16

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彭博報道，明年中國將迎來重大的領導層調整，政府會試圖在控制房地產風險與維穩之間尋找平衡，從而可能將經濟成長底線設在5%，並可能進一步放鬆貨幣政策。

彭博整理的10名經濟學家預測中，7人預計明年中國官方經濟增長目標會設在5%或以上，3人認為目標或略低於該水平。而中國社科院上周建議將明年經濟增長目標定在「5%以上」。中國一般在3月全國兩會期間公布有關目標。

李克強：面對新的下行壓力 將把穩增長放在更突出位置

路透：中國政府顧問將建議調低2022年經濟增長目標

中國第三季GDP按年增4.9% 一年最低

中國人民銀行行長易綱9月份曾估計，當前的潛在成長率為5%-6%，而人行貨幣政策司司長孫國峰今年表示，人行的目標是要讓經濟向潛在產出回歸。天風證券經濟學家表示，由此看來，下限就是5%。

換屆之年​​​​​​​ 穩定就業

而報道指出，中國目標到2035年，經濟總量要在2020年的基礎上翻一倍。要實現這一目標，需要在此期間的年均增長率達到4.7%左右。分析師稱，目前正是實現2035年目標的第一個五年，增速不能低於5%，否則就無法實現翻一番的目標。

另外，摩根士丹利報告指出，過往經驗表明，在換屆之年，北京會努力超額實現增長目標。

此外，就業也很重要。高盛集團經濟學家認為，要穩定就業，就需要將經濟增長率保持在5%以上。如果增長進一步放緩並持續下去，勞動力市場就會承受巨大的壓力。

摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策

責任編輯：林佩怡

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