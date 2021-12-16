上海迪士尼LinaBell公仔被炒至上萬元 園方致歉並承諾加大貨量

迪士尼全新角色、Duffy新朋友粉紅小狐狸「玲娜貝兒（LinaBell）」一經推出，就成為樂園「當家花旦」虜獲無數粉絲的心，有關周邊商品更是供不應求。近日，上海迪士尼發售3款玲娜貝兒的毛絨公仔，開售即售罄。在二手平台上，原價219元（人民幣，下同）的公仔被炒至過千元高價，甚至有炒家叫價全套1萬元。樂園方隨後就事件致歉，並表示已加大補貨數量。

綜合內媒報導，玲娜貝兒今年9月29日在上海迪士尼首度亮相。樂園方公告稱，玲娜貝兒的3款公仔「常規款玲娜貝兒毛絨玩具」、「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具」及「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具鑰匙圈」，於周日（12日）晚8時開啟網絡預訂。

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預約伺服器崩潰 願以茅台換公仔

據上海迪士尼公佈的發售方案，是次公開發售均採取「線上預約+線下購買」的方式。即預約成功的遊客，可在迪士尼小鎮的迪士尼世界商店購買，而「季節性商品數量有限，售完即止」。

不過，當晚預約通道開啟後，界面隨即被「迫爆」，伺服器一度因太多人湧入而崩潰，出現空白、無法打開等情況。有人等候逾1小時，刷新頁面顯示所有預約已滿。其後，不少消費者在網絡上吐槽玲娜貝兒相關產品難搶，「迪士尼」、「迪士尼預約」的話題雙雙登上熱搜，引發廣泛關注。

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在供不應求的局面下，玲娜貝兒公仔的價格在二手平台被「炒上天」仍不乏問津。其中一款原價219元的公仔，在某平台上的價格瘋漲至2,299元，足足翻了9倍，仍有57人付款購買。而玲娜貝兒相關款掛飾亦被炒賣至過千元。

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此外，有炒家叫價1萬元，全套出售玲娜貝兒的公仔和掛飾；若拆開單件計算，價錢也翻了15倍。值得一提的是，有網民表示為買全套玲娜貝兒，願意用飛天茅台交換。

上海迪士尼：絕不飢餓營銷

「玲娜貝兒玩偶價格太離譜」的話題隨即成為網絡熱話，同時引起上海市消費者權益保護委員會（消保委）注意。

對此，上海迪士尼回應稱，絕不會製造「飢餓營銷」，同時對首次補貨數量有限、暫時未能滿足大部分遊客和粉絲的購買需求，表示歉意。園方表示，目前貨源短缺的原因是短期內的巨大需求量和疫情等因素影響下的生產瓶頸，常規款玲娜貝兒毛絨玩具為常規商品，將在未來幾個月不斷補貨，並繼續加大補貨數量，盡快為更多游客提供心儀的商品。

責任編輯：易燕丹

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