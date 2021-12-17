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山西孝義煤礦透水事故搜救結束 2死20人獲救（第二版）

社會熱點 22:06 2021/12/17

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山西省孝義市發生非法盜採煤炭引發透水的事故，搜救行動結束，造成兩人罹難，另外20名被困礦工成功救出送院。

（更新搜救情況）

呂梁市孝義市下午召開全市幹部大會，免去市委書記趙建喜，及市長楊光的職務，同時，提名劉世慶及郭清智分別出任市委書記及市長。孝義市將在全市開展打擊非法盜採專項整治工作。

公安機關在事故發生後已控制犯罪嫌疑人7人，但涉案礦主仍在逃。孝義市公安局發佈懸賞通告，對提供重要線索抓獲犯罪嫌疑人的單位或個人視情獎勵人民幣1至5萬元，對直接抓獲犯罪嫌疑人的單位或個人獎勵人民幣10萬元。

山西省委書記林武周四（16日）晚主持召開全省安全生產電視電話會議，他指出今次事件是由非法盜採煤炭資源引發的，性質惡劣，影響極壞，同時暴露出山西省在打擊非法盜採和非法生產方面還存在責任懸空、監管不嚴、措施不落實問題。 如果發現存在官商勾結、權錢交易、利益輸送等問題，要一查到底、嚴懲不貸。 

同日下午，國務院安委會辦公室、應急管理部召開全國視頻會議，部署扎實做好歲末年初安全防範工作。會議指出，當前煤炭需求量大，各地全力保供，在量價齊升、共同拉動下，之前幾乎絕跡的非法盜採窩點又死灰復燃。 孝義市的煤炭透水事故就是其中的典型。 

會議要求，各產煤省份相關部門要切實負起責任，迅速組織開展打擊非法盜採礦產資源專項整治。

被指發布南京大屠殺不當言論 上海一教師被調查

責任編輯：尹航

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