浙江疫情下工廠停產 鈷價飆漲恐擾動車用電池供應鏈

內地「財新網」報道，受浙江新冠肺炎疫情影響，當地有鈷鹽廠停產，國內鈷鹽價格大幅上漲，創下3年新高。

作為電動車電池重要原材料之一，鈷價大漲恐擾動供應鏈，甚或導致車用電池缺貨以及價格大漲。

浙江本輪疫情持續，截至昨日（15日）下午4時，寧波、紹興、杭州3地累計有292宗新冠確診病例、1宗無症狀感染。

據上海有色網統計，浙江已有兩間鈷鹽企業本月10日進入停產狀態，其月產量合計佔全國總供應的14%，對供應端影響較為顯著。而昨日國內電解鈷價報48.25萬元/噸，較年初上漲76%，按年增長82.7%。

「財新網」報道，鈷是一種小金屬，大量使用於以鎳、鈷、錳作為主要正極材料的三元鋰電池，主要是保障電池穩定性。隨著全球新能源汽車銷量增加，動力電池領域對鈷的需求量隨之上漲。

據報車用鋰電池上漲

這次浙江有鈷鹽企業停產，鈷價聞風而漲。研究機構安泰科分析，停產打亂了下游鋰電、動力電池企業的備貨計劃和採購節奏。

據該機構預測，這次停產影響至少持續約1個月，加上企業在疫情受控後也難馬上恢復到滿產，國內部分正極材料生產企業有可能在短期內難以採購到鈷鹽現貨，鈷鹽價格或短期內明顯上漲。

內地有報道指出，受新能源汽車需求增加及重要原材料鋰、鈷、鎳等價格飆升影響，車用鋰電池價格10年來首次上漲。

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責任編輯：林佩怡

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