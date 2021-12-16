中國商務部指外貿面臨較大壓力 兩大問題短期難根本緩解

中國商務部表示，全球疫情起伏反覆、國際形勢錯綜複雜，海運不暢、芯片供應短缺等問題短期內難以根本緩解，企業綜合成本居高不下，外貿運行面臨較大壓力，將從三方面下手，多措並舉穩定外貿。

商務部預計，明年外貿形勢依然複雜嚴峻，將繼續密切跟踪形勢變化，持續為外貿企業紓困解難，激發市場主體活力，保持外貿運行在合理區間。

保障產業鏈供應鏈穩定暢通

早前中央經濟工作會議提出，要擴大高水平開放，多措並舉穩定外貿，保障產業鏈供應鏈穩定。

商務部發言人束珏婷周四（16日）在例行記者會上表示，今年面對新冠肺炎疫情衝擊，中國外貿展現強勁韌性，實現較快增長，穩中向好，但同時仍面臨諸多不確定、不穩定、不均衡因素，將繼續做好「六穩」「六保」工作，密切監測外貿運行情況，多措並舉穩定外貿。

她提到，會從加大穩市場主體力度、切實保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通、進一步開拓多元化市場等三方面開展工作。

當中包括，進一步發揮出口信保、出口信貸對外貿企業的支持作用，提高企業應對匯率波動風險的能力，提升貿易便利化水平，切實為外貿企業紓困解難。加快推動外貿新業態新模式發展，進一步發揮跨境電商、海外倉等出口渠道帶動作用。

同時，高質量培育好外貿轉型升級基地、國家加工貿易產業園、國家進口貿易促進創新示範區等各類平台。實施好對外貿易暢通行動，推動航運企業與中小微外貿企業開展直客對接，持續推進結算暢通。

此外，維護多邊貿易體制，用好已簽署的自貿協定，指導企業精准開拓國際市場。精心辦好各類線上線下展會，加大對國家級國際營銷服務公共平台宣介力度，更好發揮重要展會和開放平台服務暢通國內國際雙循環的積極作用。

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責任編輯：林佩怡

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