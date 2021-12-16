  • 25°C
香港時間 : 20211216日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國商務部指外貿面臨較大壓力 兩大問題短期難根本緩解

經濟脈搏 16:04 2021/12/16

分享：

中國商務部表示，全球疫情起伏反覆、國際形勢錯綜複雜，海運不暢、芯片供應短缺等問題短期內難以根本緩解，企業綜合成本居高不下，外貿運行面臨較大壓力，將從三方面下手，多措並舉穩定外貿。

商務部預計，明年外貿形勢依然複雜嚴峻，將繼續密切跟踪形勢變化，持續為外貿企業紓困解難，激發市場主體活力，保持外貿運行在合理區間。

保障產業鏈供應鏈穩定暢通

早前中央經濟工作會議提出，要擴大高水平開放，多措並舉穩定外貿，保障產業鏈供應鏈穩定。

商務部發言人束珏婷周四（16日）在例行記者會上表示，今年面對新冠肺炎疫情衝擊，中國外貿展現強勁韌性，實現較快增長，穩中向好，但同時仍面臨諸多不確定、不穩定、不均衡因素，將繼續做好「六穩」「六保」工作，密切監測外貿運行情況，多措並舉穩定外貿。

她提到，會從加大穩市場主體力度、切實保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通、進一步開拓多元化市場等三方面開展工作。

當中包括，進一步發揮出口信保、出口信貸對外貿企業的支持作用，提高企業應對匯率波動風險的能力，提升貿易便利化水平，切實為外貿企業紓困解難。加快推動外貿新業態新模式發展，進一步發揮跨境電商、海外倉等出口渠道帶動作用。

同時，高質量培育好外貿轉型升級基地、國家加工貿易產業園、國家進口貿易促進創新示範區等各類平台。實施好對外貿易暢通行動，推動航運企業與中小微外貿企業開展直客對接，持續推進結算暢通。 

此外，維護多邊貿易體制，用好已簽署的自貿協定，指導企業精准開拓國際市場。精心辦好各類線上線下展會，加大對國家級國際營銷服務公共平台宣介力度，更好發揮重要展會和開放平台服務暢通國內國際雙循環的積極作用。

【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策

訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策
2021/12/02
【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策
訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）
2021/11/24
訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）
海運運費高有單不敢接 商務部：中小外貿企業經營壓力加大
2021/09/14
海運運費高有單不敢接 商務部：中小外貿企業經營壓力加大
商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣
2021/08/23
商務部長：下半年和明年中國外貿形勢都很嚴竣

你可能感興趣

【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策
15:40 2021/12/02
【Omicron變種】商務部：針對外貿企業可能的困難 及時研究政策
訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）
16:58 2021/11/24
訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）
海運運費高有單不敢接 商務部：中小外貿企業經營壓力加大
19:51 2021/09/14
海運運費高有單不敢接 商務部：中小外貿企業經營壓力加大
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 中華人民共和國商務部 經濟 晶片 航運 貿易 中國

下一篇文章

浙江疫情下工廠停產 鈷價飆漲恐擾動車用電池供應鏈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
日研究：中國經濟規模2033年超美國 較此前預測遲逾4年
日研究：中國經濟規模2033年超美國 較此前預測遲逾4年
中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力
中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力
中國明年調整部分商品進出口關稅 降低這些消費品進口關稅
中國明年調整部分商品進出口關稅 降低這些消費品進口關稅
李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度
李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度
摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測
摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款