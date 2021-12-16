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明星出事殃及代言 內地企業家：不少品牌考慮換成虛擬偶像

社會熱點 17:22 2021/12/16

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明星代言能為品牌帶來流量並創造可觀收益，惟近年明星負面新聞頻出，為其代言的品牌和商品帶來不利影響。而隨著虛擬偶像逐漸走進大眾視野，有內地企業家表示，不少品牌在規劃來年營銷方案時，都開始往虛擬代言人的方向思考。

據新浪新聞報導，內地首家移動互聯網行業第三方研究機構艾媒市場諮詢CEO張毅，出席「2021科技風雲榜」的論壇時表示，虛擬人和虛擬偶像的發展和應用都非常快。今年因為明星人設風險頻出，所以不少品牌在規劃明年戰略的時候，都開始往虛擬偶像的方向思考。

人設不會崩塌

張毅說，「虛擬偶像有一個最大的特點，人設基本上來源於大家希望的那樣，基本上都不會因為某一個什麼微小的動作而導致人設的崩塌，某種程度上給大家一個很好的想象的空間。」

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他又指出，線上和線下的娛樂，比如演唱會、商演、發布會、IP打造、遊戲轉型是虛擬偶像非常受歡迎的大的場景。今年雙11，就有很多網店已經在使用虛擬人做直播電商，做到24小時帶貨。

2030年虛擬人市場規模將達2700億元

早於今年6月，北京清華大學宣布招收中國首名人工智能學生「華智冰」。而在元宇宙的風口下，虛擬偶像異軍突起，或逐漸成為營銷利器。內地有不少品牌相繼推出自己的虛擬形象代言人，比如彩妝品牌花西子同名虛擬形象代言人，屈臣氏的「屈晨曦」作為AI健康美麗顧問與消費者互動，雪糕品牌鐘薛高的「阿喜」成為品牌特邀「品鑒官」等等。

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清華來了個虛擬女學生  「華智冰」凸顯中國尖端AI技術（多圖,有片）

北京青年報引述資訊公司量子位發布的《虛擬數字人深度產業報告》指，到2030年，中國虛擬數字人整體市場規模將達到2700億元（人民幣，下同）。其中，身份型虛擬數字人約1750億，服務型虛擬數字人總規模超過950億。目前市場正處於前期培育階段，替代真人服務的虛擬主播，和虛擬IP中的虛擬偶像，均是市場熱點。

報告指出，「人」是虛擬數字人的核心因素，高度擬人化為用戶帶來的親切感、關懷感與沉浸感，是多數消費者的核心使用動力。至於能否提供足夠自然逼真的相處體驗，將成為虛擬數字人在各個場景中取代真人、完成語音交互方式升級的重要標準。

責任編輯：易燕丹

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