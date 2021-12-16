立陶宛外交人員撤華因憂人身安全？中國外交部：無中生有

立陶宛與中國關係惡化後，立陶宛周三（15日）表示召回臨時代辦，駐華外交代表團一行19人據報當日離開北京前往巴黎，有傳顧慮人身安全是撤離原因。

在北京，外交部發言人汪文斌周四（16日）批評，所謂立陶宛駐華機構人員擔憂自身安全等說法，純屬無中生有，立陶宛方面也從未向中方提及自身安全有什麼問題。

召回臨時代辦 一行19人離京

立陶宛外交部周三表示，已召回駐華臨時代辦Audra Čiapienė，其駐華大使館將遠程運作，等待中方就是否延長立陶宛駐華外交官的資格作出決定。

路透引述外交消息人士稱，立陶宛使館人員和家屬等一行19人，包括Audra Čiapienė，周三離開北京前往巴黎。報道引述另一消息人士稱，他們撤離是因受到「恫嚇」。

上月，北京把與立陶宛的外交關係降為代辦級，指立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，公然在國際上製造「一中一台」，背棄建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。

立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，外交人員在華的認證資格存在不確定性，北京方面未有決定是否更新他們的資格。

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外媒引述立陶宛官員表示，北京尋求降低立陶宛駐華大使館的外交地位，或令官員失去豁免權，並讓他們的安全受到威脅。一名官員指出，中國幾周前通知立陶宛，將把立陶宛駐華外交機構降級為代辦處，並以12月14日為限要求立陶宛外交官交出外交人員身份證明文件，這讓他們陷入法律上的困境。立陶宛擔心其官員會失去外交豁免權，因此決定將他們撤出中國。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在Twitter表示，中國對立陶宛駐北京的外交官施加壓力，「是不可接受」。

據報，立陶宛總統塔納斯．瑙塞達（Gitanas Naus da）預計將於周四在布魯塞爾舉行的歐盟領導人會議上，提出有關問題。

汪文斌：促立陶宛盡快糾正錯誤行為

▲ 中國外交部發言人汪文斌

在北京，汪文斌表示，所謂立陶宛駐華機構人員擔憂自身安全，以及中國政府禁止中方僱員為立駐華代辦處工作的說法純屬無中生有。中方一貫高度重視保障外國駐華外交機構館舍和人員安全，保障包括立方在內的各國駐華外交機構正常開展工作，立方也從未向中方提及自身安全有什麼問題。

他指出，中方已宣布將與立陶宛的外交關係降為代辦級，並正式召會立方，決定將中國駐立外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂。

他又稱，中立關係受損的是非曲直是十分清楚，若立陶宛不正視現實，不反思和糾正錯誤，反而推卸自身責任，只會給兩國關係帶來更大衝擊，使兩國人民感情受到更多傷害，最終受損的還是立方自己。敦促立方切實遵守國際關係基本準則，認真履行承諾，盡快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為。

中國駐立陶宛外交機構 更名為代辦處

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責任編輯：林佩怡

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