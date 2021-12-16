  • 23°C
香港時間 : 20211216日 (四) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷

經濟脈搏 18:32 2021/12/16

分享：

受嚴格調控影響，深圳樓市遇冷，臨近年尾，有開發商出招衝刺目標，除了打折促銷，有樓盤推出「買一送一」、首期分期計劃等活動，惟市場觀望情緒仍濃厚。

內地「時代周報」報道，近日位於羅湖區的招商中環紅璽項目推出「買一送一」活動，買240平方米的毛坯房源（沒有裝修），送56平方米的2+1房精裝修房源。而240平毛坯房源總價約為1899萬元人民幣。

該項目有800套房，於2016年11月首次開盤，陸續推售28次，仍未售罄。據了解，該項目劃有公寓、寫字樓及商業區，有地產經紀表示，去貨不理想的原因主要在房屋性質，公寓首付五成、交易稅費高，一直是深圳銷售的「老大難」。而寫字樓性質的房源價格太高，更少人買單。

時隔多年 再現首期「分期」

此外，時隔多年，深圳樓市再現首付分期。位於深圳成交最旺、光明新區的中信凱旋君庭，據銷售人員表示，該項目無須在簽約後7天內交齊首期，可分3期交齊，即在簽約後15天內交總房款的10%，2個月後再交10%，3個月後再交10%。

報道指出，連「網紅區」也開始搶客，新樓遇冷行情可見一斑。

另一「網紅盤」華潤城潤璽2期日前公佈入圍名單，1024套房源最終入圍1486批客戶，不需要積分即可買房。對比一年前，華潤城潤璽1期9人搶一套房。

報道引述多名業內人士認為，當下深圳處於最嚴調控期，投資溢價空間縮小，因此買家觀望情緒濃厚。此外，為衝刺年底銷售目標，多家開發商加快銷售節奏，市場上選擇多，分散客流。

截至11月，深圳全市新房住宅存量為280.5萬平方米，按月上升23.5%，去化周期約為6.3個月，為今年第二高。預計12月新房供應將繼續增加，市場存量將繼續上升。

深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率

【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
2021/12/14
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率
2021/12/15
深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
2021/12/13
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
政策吹暖風？北京、深圳11月二手樓成交量回升 雙雙結束7連跌
2021/12/01
政策吹暖風？北京、深圳11月二手樓成交量回升 雙雙結束7連跌

你可能感興趣

內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
10:06 2021/12/14
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率
15:46 2021/12/15
深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
12:01 2021/12/13
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
經濟 中國 羅湖 地產經紀 地產 成交 銷售 人民幣 深圳

上一篇文章

易綱：保持流動性合理充裕 增強信貸總量增長穩定性

下一篇文章

中國商務部指外貿面臨較大壓力 兩大問題短期難根本緩解
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力
中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力
摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測
摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
日研究：中國經濟規模2033年超美國 較此前預測遲逾4年
日研究：中國經濟規模2033年超美國 較此前預測遲逾4年
中國明年調整部分商品進出口關稅 降低這些消費品進口關稅
中國明年調整部分商品進出口關稅 降低這些消費品進口關稅
李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度
李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款