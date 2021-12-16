嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷

受嚴格調控影響，深圳樓市遇冷，臨近年尾，有開發商出招衝刺目標，除了打折促銷，有樓盤推出「買一送一」、首期分期計劃等活動，惟市場觀望情緒仍濃厚。

內地「時代周報」報道，近日位於羅湖區的招商中環紅璽項目推出「買一送一」活動，買240平方米的毛坯房源（沒有裝修），送56平方米的2+1房精裝修房源。而240平毛坯房源總價約為1899萬元人民幣。

該項目有800套房，於2016年11月首次開盤，陸續推售28次，仍未售罄。據了解，該項目劃有公寓、寫字樓及商業區，有地產經紀表示，去貨不理想的原因主要在房屋性質，公寓首付五成、交易稅費高，一直是深圳銷售的「老大難」。而寫字樓性質的房源價格太高，更少人買單。

時隔多年 再現首期「分期」

此外，時隔多年，深圳樓市再現首付分期。位於深圳成交最旺、光明新區的中信凱旋君庭，據銷售人員表示，該項目無須在簽約後7天內交齊首期，可分3期交齊，即在簽約後15天內交總房款的10%，2個月後再交10%，3個月後再交10%。

報道指出，連「網紅區」也開始搶客，新樓遇冷行情可見一斑。

另一「網紅盤」華潤城潤璽2期日前公佈入圍名單，1024套房源最終入圍1486批客戶，不需要積分即可買房。對比一年前，華潤城潤璽1期9人搶一套房。

報道引述多名業內人士認為，當下深圳處於最嚴調控期，投資溢價空間縮小，因此買家觀望情緒濃厚。此外，為衝刺年底銷售目標，多家開發商加快銷售節奏，市場上選擇多，分散客流。

截至11月，深圳全市新房住宅存量為280.5萬平方米，按月上升23.5%，去化周期約為6.3個月，為今年第二高。預計12月新房供應將繼續增加，市場存量將繼續上升。

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責任編輯：林佩怡

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