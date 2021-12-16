廣州新增1宗境外輸入關聯病例 與Omicron患者居同一棟樓

內地新冠肺炎疫情反覆，據廣州市衛健委今日（16日）通報，新增1宗境外輸入關聯病例，患者與日前廣州首宗境外輸入Omicron病例的居所為同一棟樓。

通報指出，該病例發病前已集中隔離管控，所涉居住和活動場所環境採樣檢測結果均為陰性，專家評估社區傳播風險較低。

據通報，新增的境外輸入關聯病例為70歲女性，居住廣州越秀區華樂街天勝村65號，與周一（13日）境外輸入外市返穗確診病例的居所為同一棟樓。作為涉疫風險人員，當天閉環轉運至集中隔離場所醫學觀察，連續3天核酸檢測結果均為陰性，至今日凌晨，核酸檢測結果初篩陽性，市疾控中心覆核陽性，即閉環轉運至廣州醫科大學附屬市八醫院隔離醫學觀察。經檢查，診斷為新冠肺炎確診病例（輕型）。

廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例

廣州日均錄5.47宗境外輸入 外防輸入壓力巨大

廣州市疾控中心副主任張周斌表示，近期廣州陸續報告的幾起疫情，全都和境外疫情相關聯。當前全球新冠肺炎疫情迎來第4波高峰；過去24小時，全球新增確診病例超71萬人。廣州作為國家的重要口岸城市，承擔著巨大的外防輸入壓力。

據了解，截至昨日（15日），廣州今年累計報告境外輸入新冠感染達1911宗，平均每天5.47宗。張周斌提到，前兩天遭遇Omicron疫情，加上國際貨運航班的疫情，都說明當前疫情防控形勢非常嚴峻。為盡快阻斷疫情傳播，保護好防控成果，廣州將繼續保持「防控搶在鎖定前、擴大排查跑在先」的防控策略，從嚴從快開展影響處置。

廣州昨日新增無症狀感染者4宗，其中境外輸入無症狀感染3宗，境外輸入關聯無症狀感染者1宗。另外，廣州今日通報另一宗境外輸入無症狀感染者，患者為27歲男性，為航空公司貨機飛行員，居住在花都區新華街商業大道90號金聯市場C座。該小區等被劃為封控或管控區，市民非必要不離穗；花都區今日中午已啟動全員核酸檢測。

Omicron變種病毒擴散 衛健委指中國外防輸入壓力加大

責任編輯：林佩怡

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