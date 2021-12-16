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易綱：保持流動性合理充裕 增強信貸總量增長穩定性

經濟脈搏 19:29 2021/12/16

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中國人民銀行行長易綱表示，要加大跨周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢。

中國經濟面臨短期下行壓力

據人行網站，人行行長、國務院金融穩定發展委員會辦公室主任易綱，周四（16日）主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，認真學習中央經濟工作會議精神，研究當前貨幣信貸形勢和部署下一步工作。

與會人士認為，展望未來，中國經濟發展雖然面臨短期下行壓力，但經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，有信心有能力繼續保持貨幣信貸合理增長。

易綱在總結中強調，金融部門要堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策。要加大跨周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，遵循市場化、法治化、國際化原則，增強信貸總量增長的穩定性，穩步優化信貸結構，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

穩增長政策陸續推出 提前下達1.46萬億元專項債額度

上周五閉幕的中央經濟工作會議新聞通稿中，有25個「穩」字，釋出清晰的穩增長信號。周三（15日）召開的國務院常務會議，部署加強對中小微企業的金融支持，實施減稅降費政策要向製造業傾斜。

財政政策方面，財政部副部長許宏才周四透露，考慮到明年首季穩增長壓力較大，近期已向各地提前下達2022年新增專項債務限額1.46萬億元人民幣，後續將加強督導，推動提前下達額度在明年首季發行使用。明年專項債券發行要把握好三個字：早、準、快。

【中國經濟】李克強：面對新的下行壓力 將把穩增長放在更突出位置

中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力

責任編輯：林佩怡

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