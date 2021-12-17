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張文宏：今冬將是最後一個疫情寒冬

社會熱點 09:47 2021/12/17

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國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說，今冬將會是國際社會一起度過的最後一個疫情寒冬。

昨日（16日）張文宏在個人微博上發表題為《國際奧密克戎（Omicron）疫情撲朔迷離，中國有條不紊應對》的文章說，當前是全球性最為艱難的時刻，是人類與病毒對抗相持最為困難的時候。世衛組織專家組會議共識，提出當前還需要依賴廣泛實施公共衛生限製措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入到疫苗接種行列，才能應付Omicron變異株的廣泛傳播風險。

廣州新增1宗境外輸入關聯病例 與Omicron患者居同一棟樓

科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種

張文宏續稱，從世界衛生組織的專家共識意見可以看出，中國實施的動態清零策略，也就是所謂的PHSM（公共衛生和社會措施）已經被國際廣泛采納用於當前Omicron的應對。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏

中國的動態清零政策可應對局部暴發 時間約為四周

他強調，「動態清零」能力是當前最為關鍵的公共衛生策略，並補充道，近期長三角、珠三角、西北地區頻發Delta的散發與局部暴發病例，但是中國的動態清零策略已經被證實四周左右終能應對。

張文宏說，研究已證實中國的第三針接種仍能保留對Omicron與Delta的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。中國後續的第三針疫苗優化接種策略在2021年將有望全面完成，與國際社會共同進入2022年，誠如世衛組織代表昨日的宣言，全球範圍內在2022年有能力與信心控製新冠的流行，逐漸回歸正常生活。

他說：​「這個冬季和春節我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季，我們終會『撥開雲霧見天日，守得雲開見月明』。」

責任編輯：李冰琪

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