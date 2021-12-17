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美參院通過法案待拜登簽署 禁從新疆進口涉強迫勞動商品

國情動向 09:58 2021/12/17

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繼聯邦眾議院後，美國聯邦參議院周四（16日）通過法案，禁止涉及強迫勞動的新疆產品流入美國市場。法案將會提交給總統拜登簽署生效。白宮已表明拜登將會簽署這項法案。

戴琪：華府有責任移除涉強迫勞動的產品

「防止維吾爾人強迫勞動法案」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）獲得美國跨黨派議員的高度支持。法案將要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體，並禁止所有來自強迫勞動生產的產品進口至美國境內。

法案制定名為「可反駁推定」（rebuttable presumption）條款，企業須向政府機構提出「明確且令人信服的證據」，證明進口自新疆的產品未涉及強迫勞動，否則一律推定所有來自新疆的商品皆由強迫勞動生產，藉以禁止這些商品進口。

批美以疆制華 新疆官員：新疆人權不知比美國好多少倍

法案將於生效後180天內開始執行。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）就該法案發表聲明指，法案代表了美國對保護人類尊嚴和領導打擊強迫勞動的承諾，指華府有道德及經濟責任，在全球供應鏈上移除涉及強迫勞動的產品。在兩黨的大力支持下通過這項法案，美國可以為世界樹立榜樣。

京： 美國若推進法案 中方必回應

對於美國和西方國家就新疆問題的指控，中方曾多次強調，新疆存在所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」是世紀謊言。

在北京，外交部發言人趙立堅15日表示，中方堅決反對美國國會借涉疆問題干涉中國內政。美國一些政客反覆借涉疆問題造謠生事，是打著「人權」旗號搞政治操弄和經濟霸凌，企圖「以疆制華」，遏制中國發展。

美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）

華領館招募日本人赴新疆旅遊 稱全程公開透明已有435人報名

趙立堅說，他們的險惡圖謀絕不會得逞，只會讓美國政府和國會在中國的信譽和形象進一步崩塌。中方捍衛國家安全發展利益的決心堅定不移。如果美方一意孤行推進有關法案，中方必將作出堅決回應。

責任編輯：尹航

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