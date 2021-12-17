美財政部及商務部制裁逾40間中企 中使館批無理打壓（第二版）

美國財政部和商務部分別採取措施，制裁逾40間中企及機構，對其實施投資及出口限制，其中包括解放軍軍事科學院軍事醫學研究院。中國駐美大使館批評美方無理打壓，指控毫無根據。

（第二版新增企業回應）

軍事科學院軍事醫學研究院被列清單

美國財政部周四（16日）公布，將8間中企列入投資黑名單，禁止美國人買賣這些企業若干公開交易證券，其中包括全球最大民用無人機製造商大疆創新（DJI）。

另外7間分別為：臉部辨識軟件公司雲從科技（CloudWalk Technology）、超級電腦製造商中科曙光（Dawning Information Industry）、雲端運算公司立昂技術（Leon Technology）、人臉辨識技術公司曠視科技（Megvii）、雲端監控系統製造商東方網力（NetPosa Technologies）、網絡安全集團廈門市美亞柏科（Xiamen Meiya Pico），以及人工智能公司依圖科技（Yitu Technology）。

美國財政部將這8間中企列入疑似與中國軍方有關的「中國軍工複合體企業」黑名單，認定它們支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人。

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同日，美國商務部將34間中企列入出口管制實體清單，包括中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其11個研究所。商務部指，這些研究所從事微生物、流行病、毒理、生物工程及疾病監控等研究，利用生物技術支援解放軍，同時亦有研究使用大腦控制武器。商務部指相關研究違反美國國家安全及對外政策利益。

此外，名單上還有一間名為Hong Kong Cheung Wah Electronics Technology Company Limited（香港昌華電子科技有限公司）的香港公司。

對於美國商務部及財政部的決定，中國駐美國大使館批評是美國違反自由貿易的無理打壓，北京會採取一切必要舉措維護中國企業和研究機構的利益，重申中國的生物技術發展從來都是造福人群，美方的指控毫無根據。

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另外，中企曠視科技、雲從科技均回應指，強烈反對美國財政部將公司加入「中國軍工復合體企業」清單。

曠視科技發布聲明稱，此次列入清單不會對曠視的日常經營產生影響。美國的決定和相關指控是毫無事實根據的，公司遵守在提供服務所在區域的所有法律、法規。

雲從科技也發布聲明表示，將積極參與制定並監督實施嚴格的人工智能技術的技術倫理標準。美國完全無視事實與該公司的實際情況，作出毫無依據的指控和決議，嚴重破壞正常的市場規則和秩序。

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責任編輯：尹航

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