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美國參議院確認伯恩斯出任駐華大使 中方曾批他充滿冷戰思維

國情動向 11:01 2021/12/17

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美國參議院周四（16日）以75票贊成、18票反對，確認總統拜登提名的資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任駐華大使，填補1年多的空缺。

目前未知伯恩斯何時前往中國。他曾展露對華強硬姿態，形容中國是美國「最危險的競爭對手」，遭中方批評其言論充滿冷戰零和思維。外界關注他上任後，將如何應對陷入低谷的美中關係。

現年65歲的伯恩斯，是一名職業外交官，曾任美國駐希臘、北約大使，並擔任過國務次卿。

美國參議院確認資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns），出任駐華大使。

曾批北京對疆藏港台行為

伯恩斯10月出席一場聽證會時，指中國是21世紀最大的地緣政治考驗，要與中國激烈競爭，亦會在符合利益時與中國合作。他又批評北京連串作為，促停止在新疆、西藏、香港和台灣的不公正行為。又指華府會堅持一個中國政策，同時依照《台灣關係法》助台維持足夠防衛能力。他還說，「我們的責任是讓台灣成為一塊難啃的骨頭」。

中國外交部發言人汪文斌當時批評伯恩斯的言論充滿冷戰零和思維，也與事實嚴重不符，中方堅決反對。中方並反對以競爭定義中美關係；而台灣、新疆、西藏、香港的事務純屬中國內政，不容外國勢力干涉。所謂新疆「種族滅絕」是少數西方反華學者和美國政客炮製的世紀謊言，目的是打壓和遏制中國發展。

汪文斌又強調，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，台灣是中國領土不可分割的一部分。美方在「八一七公報」中就停止對台售武向中方作出過明確的承諾，應該言而有信。他促伯恩斯客觀了解中國的實際情況，理性看待中國的發展和中美關係，多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性的作用。

【中美角力】回應伯恩斯 京：充滿冷戰零和思維 與事實嚴重不符

拜登提名伯恩斯任美國駐華大使 此人背景有玄機

責任編輯：林佩怡

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