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北京將對網絡作家等集中培訓 引導現實主義題材創作

國情動向 11:59 2021/12/17

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中國作協第十一次全國代表大會於14日-17日在北京召開。作代會北京團副團長田鵬表示，北京作協將對網絡作家等新文藝群體進行培訓，引導他們朝現實題材創作等即將要實施的青年人才培養計劃。

據北京青年報，田鵬透露這次參加作代會的北京團49名代表裡，網絡作家就佔了三位，「我們對網絡作家的職稱評審機制幾年前就已經建立了，這次參加作代會的知名網絡作家唐家三少就已獲得高級職稱。」據資料顯示，唐家三少2011年當選中國作家協會全國委員會委員，是首位進入中國作協全委會的網絡作家。

報道指，北京作協將工作職能向前延伸，將在明年對網絡文學作家、兩新組織、自由撰稿人在內的新文藝群體進行集中培訓，加強作協積極團結和聯繫新文藝群體，引導他們關注當下。

作家共築中國夢

報道引述田鵬表示，北京文學在重大題材也有精品創作，如圍繞建檔百年，還有脫貧攻堅主題、冬奧主題等相關作品。作家們以強烈的責任感和使命感共築中國夢、記錄新時代。

此前，國家主席習近平14日在中國文學藝術界聯合會和中國作家協會的全國代表大會上說，文藝工作者應追求德藝雙馨，不能當市場的奴隸。

習近平說，文藝承擔著成風化人的職責，文藝工作者要把個人的道德修養、社會形象與作品的社會效果統一起來，堅守藝術理想，追求德藝雙馨，努力以高尚的操守和文質兼美的作品，為歷史存正氣、為世人弘美德、為自身留清名。

習近平：文藝工作者品行不端 人民不會接受

內地加強管理網絡文學 建立內容審核機制 作者實名註冊

責任編輯：袁瑋婧

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