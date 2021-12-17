內地增56本土確診 元旦火車票明開售 多地返鄉須持陰性證明

內地昨日（16日）新增76宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔56宗，涉及浙江、廣東等5省；另再多2宗本土無症狀感染病例，由陝西西安市報告。年關將近，2022年元旦假期首日的火車票將於明日（18日）正式開賣。鑒於疫情未見緩和，北京、陝西等地返鄉人員，須持48小時內核酸陰性證明。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為浙江44宗，其中紹興市40宗、杭州市2宗、寧波市2宗；陝西西安市5宗；內蒙古4宗；廣東2宗，其中廣州市1宗、東莞市1宗；四川成都市1宗。廣東省衛健委指出，廣州的確診病例是在納入集中隔離人員的檢測中發現，而東莞的個案則是通過密接排查發現。

明年元旦假期首日的火車票將於周六（18日）正式開售，旅客可通過網站和電話購票。受疫情影響，為迎接元旦、春節的客流量高峰，內地多個省市已加強防疫措施。

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北京嚴格進京管理

在北京，當局嚴格進京管理。進返京人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，和「北京健康寶」綠碼方可進返京。14日內有一宗及以上感染者所在縣（市、區、旗）旅居史的人員，嚴格限制進返京。14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史的人員「非必要不進京」。

西安則明確，中、高風險地區及所在區縣人員嚴格限制出行；中、高風險地區所在市的其他區縣人員非必要不出行，確需出行的須持48小時內核酸檢測陰性證明。所有省外來返西安市人員需提供48小時之內核酸檢測陰性證明。

此外，黑龍江哈爾濱和河南等地均倡導民眾就地過年，非必要不離開當地，降低元旦、春節期間人員流動帶來的疫情傳播風險。

責任編輯：易燕丹

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