【中國樓市】至少10城推鼓勵購房政策 桂林向房企買家發消費券

內地樓市降溫之際，據傳媒統計近期至少10個城市推出鼓勵性的購房政策，以促進房地產市場平穩健康發展。其中，廣西桂林市近日發布通知，以消費券形式，給予房企經營貢獻獎勵、對買家購買五城區新建商品房予以補貼。

桂林市近日印發關於《桂林市加大重點行業扶持力度衝刺四季度經濟工作若干獎勵措施的通知》，提到為為貫徹全市「衝刺四季度 打好收官戰」相關工作部署，有效應對疫情、限產限電等對衝擊和影響，進一步加大對重點行業、企業的扶持力度，確保實現全年各項預期目標，特製定獎勵措施，涉及9大行業。

全額抵扣券 可買家電、車輛等

房地產業方面，給予房地產開發企業經營貢獻獎勵。本月1至31日，對五城區單個樓盤銷售面積3000平方米以上的排序，排第一位發放30萬元（人民幣，下同）消費券、排第2、3位分別發放20萬、10萬元消費券。

至於買家，購買五城區新建商品房將獲補貼。本月1至31日期間，在桂林市象山區、秀峰區、疊彩區、七星區、雁山區購買新建商品房，包括含住宅、商業、辦公類，按成交合同額的1%發放消費券補貼。有關消費券為全額抵扣券，可於領券之日起至明年3月31日前，在當地商貿企業購買百貨、家電、車輛等。按照安居客平台數據，12月桂林新樓均價5831元/平方米，按月下降0.32%。

【三孩政策】內地多地出台多孩家庭住房優惠政策

嚴格調控下樓市遇冷 深圳有樓盤推「買一送一」促銷

分析：助房企提振業績 帶動其他領域消費

澎湃新聞引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，桂林對房企貢獻獎勵，有創新性，有助於鼓勵房企經營、帶動業績提振。同時，有關消費券亦有助帶動其他領域的消費活躍，也是通過提振房地產來帶動其他產業的發展。此類操作對於各地激活消費市場也有啟發。

嚴躍進提到，近期關於補貼等刺激住房交易的做法有很多，包括提供補貼、補貼、購房券，對人才定向補貼和提供低息貸款，對企業發放消費券獎勵等。此類做法都具有積極的意義，真正降低置業成本，有助激活合理住房消費。

部分城市放寬人才買樓限制 對整體樓市影響較小

據不完全統計，11月以來至少10地推出鼓勵性的購房政策，包括湖北荊門、江蘇南通海安、重慶萬州、河南開封、河北保定、河南新鄉、廣西桂林、浙江金華武義、安徽蕪湖、湖南衡陽等。

其中，荊門、海安、蕪湖均以購房補貼的方式來吸引人才。58安居客房產研究院分院院長張波指出，從近期放寬人才買樓限制政策，都是提供相應補貼，一方面通過政策放鬆達到吸引人才落戶目的，也從側面提升當地樓市的熱度。

至於購房補貼，張波認為是實實在在的樓市政策，但目前各地政策會有限定性，例如重慶針對的是冬季網上房交會，新鄉則限定契稅優惠時段。部分城市人才落戶政策放寬或補貼幅度加大，對全國樓市整體影響較小，不會改變「房住不炒」的主基調。一旦出現「假人才，真炒房」的現象，國家必定會出手干預。

上周五閉幕的中央經濟工作會議要求，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁