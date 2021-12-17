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所羅門群島騷亂 王毅：警惕別有用心勢力試圖顛覆中所建交成果

國情動向 11:59 2021/12/17

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日前所羅門群島首都霍尼亞拉發生嚴重騷亂，唐人街地區數十棟建築被毀。中國外長王毅週四（16日）與所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）通電話。王毅表示，今次騷亂背景複雜，有別有用心的勢力趁機抹黑中所關係，試圖顛覆中所建交成果，又指雙方要警惕少數國家秉持冷戰思維、動輒打着人權旗號干涉他國內政的圖謀。

中國外交部16日發布的新聞稿引述王毅講話指，所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）前不久發生嚴重騷亂，中國堅定支持所方維護國內穩定的努力，堅定維護中所關係和在所羅門群島中國公民的正當權益。王毅指，所方重申堅定奉行一個中國政策，有力回擊不實指責，中方高度讚賞。

馬內萊表示，所高度重視對華關係，將繼續堅定奉行一個中國政策，這是發展所中關係的政治基礎。所方有責任全力維護在所中國公民和中資機構的安全和合法權益。所方願同中方加強協調合作，切實維護多邊主義，捍衛國際公平正義。

所羅門群島爆騷亂唐人街商鋪遭殃 當局指其他大國煽動反華

【兩岸關係】澳媒引述所羅門官員：大陸買通所國官員與台斷交

數百名中國公民無家可歸

綜合外媒報道指，霍尼亞拉嚴重騷亂中，抗議者針對的是索加瓦雷政府在2019年作出的與台灣斷交，而與北京建交的決定。示威者湧入首都，要求親北京的總理索加瓦雷辭職，據當地網民在推特上發布的圖片，霍尼亞拉的華人為求自保，在家門前掛出中華民國國旗。

早前中國駐所使館發表聲明指，唐人街等地華商店鋪遭打砸搶燒，造成嚴重財產損失和社會恐慌，數百名中國公民無家可歸。中國政府已多次對暴力事件予以強烈譴責，向受困僑胞表示誠摯慰問。聲明強調，任何企圖破壞中所關係的行徑注定是失敗的。中所關係必將戰勝一切艱難險阻，長久綻放出耀眼的光芒。

【兩岸角力】所羅門群島與台灣斷交 蔡英文：不會屈服大陸打壓（更新版）

【兩岸角力】習近平見訪京的所羅門總理：雙方要以「一帶一路」為契機

責任編輯：袁瑋婧

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