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官媒談內地基層幹部「躺平」 提出探索建立退出機制

社會熱點 12:41 2021/12/17

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「躺平」早前成為2021年度熱詞，近日，新華社旗下《半月談》發表評論文章談到，不擔當不作為的「躺平式」基層幹部，這一現象已成為影響基層部門行政效能的群體性障礙。文章亦提出要健全績效考核機製，探索建立退出機制。

文章說，「躺平式」基層幹部的典型特征是，年紀四十上下，正是年富力強，多因晉升無望，工作熱情低迷，遇事左推右擋，坐等退休交崗。

躺平幹部引熱議

至於部分基層幹部「躺平」的原因，文章分析主要為以下幾類：

一是晉升機製不暢通，到了年紀沒提拔，升職無望幹勁差，原地踏步等退休；

二是正向激勵不到位，退出機製不健全，手裏捧著「鐵飯碗」，幹多幹少都一樣；

三是部分幹部素質低，幹事創業能力差，無法適應新要求，破罐破摔要「躺平」；

四是人員崗責不明確，鞭打快牛時常幹，推諉塞責成習慣，能者多勞庸者閑；

五是任務繁重壓力大，形式主義還添亂，追責問責太泛濫，消極怠工保「平安」。

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對於幹部「躺平」現象，文章從以下兩方面提出建議：一方面，基層最重要的激勵手段是晉升，要用好幹部選拔指揮棒，把在一線踏實奮鬥的幹部識別出來、提拔上來、重用起來，讓擔當有為者、能為者、善為者在幹部考核中脫穎而出。同時，解決職務與職級並行等正向激勵政策存在的實際問題，樹立良好的幹事創業導向，讓中年幹部有盼頭、有幹勁。

另一方面，要健全績效考核機製，探索建立退出機制，破除「大鍋飯」思維和「鐵飯碗」現象，打破「幹與不幹一個樣，幹多幹少一個樣」的弊病，讓習慣於「只進不出」的「懶漢式」幹部危機重重，讓自以為端上「鐵飯碗」的「躺平式」幹部無處容身。

責任編輯：李冰琪

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