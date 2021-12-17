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星巴克再涉過期食品問題 深圳兩分店遭市監局警告

社會熱點 13:26 2021/12/17

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江蘇無錫星巴克門店被揭發出現食品安全問題後，內地所有星巴克門市隨即開展全面自查。周四（16日）再有媒體曝光深圳星巴克門店，涉嫌未按規定對過期食品進行存放等問題，被深圳市市場監督管理局警告。

中國經濟網報導指，深圳兩間星巴克門店因食品安全問題，先後遭深圳市監局立案警告。據深圳市監局周一（13日）發佈的行政處罰書顯示，星巴克石岩星城分店涉嫌未按照規定對過期食品進行存放被立案，市監局依法對其警告。

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當局周二（14日）再發通報指，星巴克大梅沙奧特萊斯分店涉嫌食品加工原料標簽不完善，食品加工區存在污染源被立案，並依法予以警告。

值得一提的是，深圳星巴克門店並非首次被查獲食品安全問題。據深圳市監局網站11月24日的行政處罰公示，星巴克鹽田壹海城二分店因未及時清理超過保質期的台式月餅，被處以警告。

企查查系統顯示，星巴克咖啡（深圳）有限公司成立於2002年7月5日，註冊資本為3,968萬港元，為星巴克咖啡餐飲（南中國）有限公司全資子公司。截至本年11月10日，深圳共有242間星巴克門店，為全國星巴克門店數量最多的頭五名城市之一。

責任編輯：易燕丹

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