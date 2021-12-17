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中國官媒：未來半年 貨幣政策具有利窗口期保持邊際寬鬆

經濟脈搏 13:22 2021/12/17

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人民日報社主管的《證券時報》，周五（17日）在頭版刊文，指目前普遍預期美聯儲在明年年中啟動加息，未來半年多相對平靜的時間，為中國加大跨周期調節力度、保持邊際寬鬆的貨幣政策環境，提供有利的窗口期。

文章預計明年上半年，中國貨幣政策有望在數量和價格兩方面加大發力，以實現信貸總量增長的穩定性。

文章指出，與美國向收緊貨幣政策方向進發，以及一些新興市場早已朝相同方向提前出發不同，中國的貨幣政策在未來半年內會顯得有些「另類」。

LPR或下調 降準空間仍在

文章表示，當前貸款市場報價利率（LPR）的下調動力積蓄已久，下周一（20日）公布的最新LPR利率存在下調的可能性，進而有望帶動貸款利率進一步下行。從數量型貨幣政策工具看，明年繼續通過降準、結構性貨幣政策工具投放低成本流動性的空間依然存在，其必要性更是隨著穩增長壓力的加大而凸顯。

人行周四（16日）召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，行長易綱在總結中強調，金融部門要堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策。要加大跨周期調節力度，統籌考慮今明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，遵循市場化、法治化、國際化原則，增強信貸總量增長的穩定性，穩步優化信貸結構，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。

不過，文章提醒，一面是美國加快收緊貨幣政策的步伐，一面是中國適度寬鬆貨幣政策環境，中美貨幣政策的「錯峰」，儘管是出於各自國內經濟形勢變化所作出的「以我為主」的政策調整，但作為全球兩個最大經濟體，貨幣政策轉向所帶來的外溢效應不可忽視。

易綱：保持流動性合理充裕 增強信貸總量增長穩定性

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策

責任編輯：林佩怡

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