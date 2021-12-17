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澳財長：澳洲正受中國經濟脅迫 《環時》斥搬弄是非

國情動向 13:57 2021/12/17

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澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）週五（16日）表示，澳洲在各種貿易爭端中受到了中國的「經濟脅迫」，但他認為中國將繼續需要澳洲出口的資源。內地官媒《環球時報》斥澳洲反復鼓吹受中國「經濟脅迫」是政客搬弄是非。

據路透社報導，弗萊登伯格說，「我們一直受到來自中國的經濟脅迫。」但是中國將發現澳洲出口的鐵礦石特別難以替代。這些鐵礦石為中國龐大的鋼鐵工業提供了動力。

澳洲是世界上最大的鐵礦石出口國，鐵礦石也是該國最大的單一出口創收來源。在外交關係惡化的背景下，中國對澳洲的葡萄酒和大麥徵收關稅，同時嚴格限制從該國進口煤炭。

澳洲貿易部長：澳洲隨時準備向中國供應煤炭

中國10月重新進口澳洲煤炭 近一年來首次

《環時》指，一段時間以來，澳大利亞政客頻繁撥弄是非，多次鼓吹所謂中國「經濟脅迫」。澳大利亞的挑撥還得到盟友美國的「支持」。今年5月，美國務卿布林肯同澳大利亞外長佩恩在華盛頓共見記者時表示，美不會讓澳獨自面對中方「經濟脅迫」，中國對美盟友的「經濟脅迫」將阻礙美中關係。

報道引述中國外交部9月時回應表示，中方始終秉持開放包容、互利共贏的理念，推動建設開放型世界經濟，同各國一道分享發展機遇。澳大利亞從對華合作中獲得巨大利益，是中國發展的受益方。中方從未做過有損澳大利亞主權的事。

外交部當時指，所謂「經濟脅迫」的帽子也絕對扣不到中方頭上。反倒是澳方一方面採取違背市場原則的舉措乃至霸凌行徑，對兩國正常交流合作無端設限，干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭，一方面以「受害者」自居，對中方倒打一耙，還拉幫結派對華施壓，違背國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政、損害中方核心利益。

中美關係改善前提 拜登「亞洲沙皇」：北京先停對澳洲經濟脅迫（第二版）

中國限制進口後 澳洲葡萄酒業正面臨這些困境

責任編輯：袁瑋婧

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