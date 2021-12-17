人行陳雨露：堅守不發生系統性金融風險的底線

人行副行長陳雨露撰文稱，持續完善風險防控體系，提高金融監管的專業性和有效性建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

陳雨露：持續完善風險防控體系

陳雨露在《中國金融》雜誌發表題為「推動中國金融業對外開放行穩致遠」的文章，其中提到，進一步擴大金融業高水平開放。

他指出，繼續完善准入前國民待遇和負面清單管理制度，要運用好負面清單下的風險防範工具。在產業形態發展不成熟、無法預判未來發展的情況下，通過未來不符措施為自己保留政策空間。同時，優化監管政策，改善營商環境。

他還提到，持續完善風險防控體系。與金融業高水平開放的要求相適應，持續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架。加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管框架。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

部署2022年經濟工作的中共中央經濟會議強調，要抓好風險處置工作，「壓實企業自救主體責任」，有效治理「逃廢債」等。人行周一召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，支持金融科技依法規範發展，加強反壟斷和反不正當競爭，堅持防範化解金融風險。

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責任編輯：尹航

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