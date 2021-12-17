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工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企業

經濟脈搏 14:50 2021/12/17

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工業和信息化部（工信部）發布了《「十四五」促進中小企業發展規劃》。《規劃》提出，到2025年，推動形成一百萬家創新型中小企業。

《規劃》指，中小企業整體發展質量穩步提高，創新能力和專業化水平顯著提升，經營管理水平明顯提高，服務供給能力全面提升，發展環境進一步優化。其中，中小企業人均營業收入增長18%以上。規模以上小型工業企業研發經費年均增長10%以上，專利申請數年均增長10%以上，有效發明專利數年均增長15%以上。

李克強：加強對中小微企業金融支持 增再貸款額度

新華社：從中央政治局會議看明年經濟走勢 有這些啟示

工信部：到2025年推動形成100萬家創新型中小企業

《規劃》提出，推動形成100萬家創新型中小企業、十萬家「專精特新」中小企業、一萬家專精特新「小巨人」企業。培育200個中小企業特色產業集群和10個中外中小企業合作區，大中小企業融通創新、產學研協同創新向縱深發展，中小企業創新生態不斷完善。

此外，今日（17日），工信部召開新聞發佈會，工信部中小企業局副局長王海林表示，將結合北、滬、深交易所和新三板的市場定位，加強對優質中小企業的分類指導，支援更多符合條件的「專精特新」中小企業上市、掛牌融資，並探索為「專精特新」中小企業申請在新三板掛牌開闢綠色通道。

責任編輯：李冰琪

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