內地出台反食品浪費方案  禁製作傳播「大胃王」暴食影片

國家發改委等4部門，周五（17日）發布《反食品浪費工作方案》，提出18項工作，包括嚴格食品浪費相關信息監管，禁止製作和發佈宣揚暴飲暴食等浪費食物的影音信息。《方案》另明確，推進糧食消費前各環節減損，完善糧食節約減損標準體系，開展糧食倉儲環節浪費調查評估等要求。

據央視網報導，上述方案禁止廣播電台、電視台、網路音視頻服務提供者，製作、發布、傳播宣揚量大多吃、暴飲暴食等浪費食品的節目或者音視頻信息。對拒不改正或情節嚴重的，處以罰款、通報批評或節目停播整頓；對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依法依規追究責任。

擬建立反食品浪費通報制度

方案又提出，建立健全餐飲行業反食品浪費的制度規範。督促餐飲外賣平台、餐飲服務經營者，提醒消費者按需適量點餐；並支持自助餐服務單位實施對消費者浪費行為，適當加收費用的措施。同時加強對旅行社管理人員和導游人員培訓，引導遊客文明用餐，合理安排團隊用餐。

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在加強公共機構餐飲節約方面，方案提出需推進機關單位食堂反食品浪費，建立機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度，將反食品浪費納入公共機構節約能源資源考核和節約型機關創建活動內容。加強公務接待、會議、培訓等公務活動用餐管理。曝光餐飲浪費典型案例及推動工作不力的單位。鼓勵有條件的公共機構使用餐廚垃圾就地資源化處理設備。

鼓勵舉報浪費食品行為

此外，方案強調嚴格執法監督，將加強反食品浪費日常監督檢查，督促落實反食品浪費措施。另開通舉報熱線，收集問題線索，鼓勵單位和個人舉報食品生產經營者食品浪費行為。

當局又要求各地市場監督管理部門，加強反食品浪費執法稽查培訓，依法依職責執行《反食品浪費法》有關規定。對違規違法的人員，予以警告、進行約談、責令改正或處以罰款。文旅部亦將反食品浪費作為重點列入星級飯店、A級景區和旅行社的明查暗訪檢查項目，加強重大典型案件的督察督辦。

責任編輯：易燕丹

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