防畢業即失業 內地共青團啟動五項計劃促就業

近日，為防止應屆畢業生畢業即失業，共青團中央啟動五項計劃促進大學生就業。

據中國青年報今日（17日）報道，共青團促進大學生就業行動以地方一般院校學生為重點對象，以提供就業幫扶、提升社會化能力為重點方向，具體實施五個專項計劃。

五項計劃大部分為服務農村計劃

主要包括面向非「雙一流」高校的農村、城市低收入家庭畢業年級學生，實施一般院校低收入家庭學生就業幫扶計劃，組織各級團幹部特別是高校團幹部，每年與3至5名學生結對，提供一對一就業指導，推薦不少於2個切合學生個人總體情況的就業崗位，預計每年幫助不少於5萬名學生找到工作。

其次，面向畢業2年內的大學生，實施大學生鄉村創業幫扶計劃，為其返鄉下鄉開辦的初創型小微項目提供免息資金2萬元（人民幣，下同），每年提供扶持資金不少於6000萬元、資助3000個項目，同時為每人配備創業導師、提供培訓機會和金融服務、通過各級共青團新媒體平台，提供展示宣傳等具體支持。

面向全國普通高校應屆畢業生和在讀研究生，實施大學生志願服務西部計劃，赴基層開展為期1至3年的鄉村教育、衛生、建設和青年工作、社會治理等志願服務，並結合實際在後續升學、就業、創業等方面給予政策支持，每年保持4萬人左右的實施規模。

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面向全國普通高校在校學生，實施大學生實習揚帆計劃，每年組織不少於20萬大學生到中央國家機關和省、市、縣等各級機關事業單位開展政務實習、組織開展常態化的企業實習和多層次的職場體驗活動等。

面向全國普通高校在校學生，實施大學生社區實踐計劃，每年組織不少於20萬大學生在寒暑假期間開展「返家鄉」等社會實踐活動。

責任編輯：李冰琪

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