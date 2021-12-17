內地擬立法應對廣場舞噪音擾民 拒不改正者可被罰款

噪聲污染防治法草案二審稿擬於下周提請中國全國人大常委會審議。草案規定廣場舞擾民，拒不改正的，可對個人處以200至1000元（人民幣，下同）不等的罰款。

中新網引述全國人大常委會法工委發言人岳仲明表示，近年來群眾反應較多的廣場舞噪聲擾民、機動車轟鳴「炸街」擾民等問題，草案作了針對性的規定。

草案在防止廣場舞噪聲擾民方面規定，在街道、廣場、公園等公共場所組織或者開展娛樂、健身等活動，應當遵守公共場所管理者有關活動區域、時段、音量等規定，採取有效措施，防止噪聲污染；不得違反規定使用音響器材產生過大音量。

公共場所管理者應當合理規定娛樂、健身等活動的區域、時段、音量，可以採取設置噪聲自動監測和顯示設施等措施加強管理。違反規定的，由地方人民政府指定的部門說服教育，責令改正；拒不改正的，給予警告，對個人可以處200元以上、1000元以下的罰款，對單位可以處2000元以上、2萬元以下的罰款。

草案在治理機動車轟鳴「炸街」擾民方面規定，機動車的消聲器和喇叭應當符合國家規定。禁止駕駛拆除或者損壞消聲器、加裝排氣管等擅自改裝的機動車以轟鳴、疾駛等方式造成噪聲污染。違反規定的，由公安機關交通管理部門依照有關道路交通安全的法律法規處罰。

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責任編輯：袁瑋婧