網紅店「茶顏悅色」員工月薪降至兩千 3高層與員工群聊開罵（多圖）

在湖南長沙打響名號的奶茶店「茶顏悅色」爆出薪資糾紛。網傳該公司內部群聊記錄顯示，部分長沙員工因疫情減工時、降薪，到手工資由原本的5,000元（人民幣，下同）左右降低至2,000元左右、提成僅8元。有3位高層在群組中和員工發生罵戰，之後打電話讓員工離職，群組一下午少了兩百多人。 ​

爆料稱員工日均工作11個鐘 時薪是個位數

茶顏悅色員工在社交平台上爆料稱，公司員工人均每日工時11小時，時薪6至9元錢，月薪到手不滿3,000元。

發帖員工稱，這次員工的抱怨引發公司內部大戰，有名為張學潘的疑似茶顏悅色高層稱：「為什麼（薪水）不夠，那是因為天天蹦迪，高消費怎麼夠……德不配位，必有災殃，你有多大本事拿多少錢」。

爆料帖中還稱，爆料人被另一人私聊告知「今年長沙疫情大家都不容易」，「公司勒緊褲腰帶」，「大環境真的差」。

被指是茶顏悅色的三巨頭也出面。老闆「小蔥同學」（茶顏悅色創始人呂良）在群聊中對一員工說，「長沙疫情什麼樣子你不知道嗎」；老闆娘「小麥姐」更在群聊中向張學潘表示「謝謝你的理解」；運營總監王波出聲呼籲大家平靜下來。「小蔥同學」還質問員工，「工資雖少，但公司有拖欠你嗎？」

之後，一名為肖婷的女員工與「小蔥同學」針鋒相對，被電話辭退。爆料人稱，「小蔥同學」還向所有為肖婷點讚的人打電話，通知辭退。上午群組中有7,800多人，下午只剩7,600多人。

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茶顏悅色是內地知名度較高的網紅茶飲店，剛進駐深圳時，曾引發逾6萬人排隊，一杯奶茶被炒到500元。事件引發網民熱議。創始人呂良今日公布道歉信稱，群聊中的爭吵是公司及他個人在管理上的失職。他說，「對不住8,000位信任公司、一起努力想辦法抗住這個冬天的伙伴……事先沒有把薪資調整的原因和調整後的薪資計算方式跟大家講清楚。」

責任編輯：尹航

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