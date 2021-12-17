內地加強防疫 暫停陸地邊境口岸城市跨省團隊遊至明年3月中

內地新冠肺炎疫情反覆，文化和旅遊部辦公廳周五（17日）發布通知，即日起至明年3月15日，暫停旅行社及在線旅遊企業經營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅遊，及「機票+酒店」業務。至於具體範圍，由相關省區市根據疫情防控需要確定公布。

文化和旅遊部辦公廳發布「關於加強2022年元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的通知」，表示按照國務院聯防聯控機制要求，毫不放鬆、科學精準做好旅遊團隊疫情防控工作。

除了有關暫停進出陸地邊境口岸城市的跨省團隊旅遊等，通知要求，嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，並及時公布。

同時，旅行社及在線旅遊企業要全面加強員工健康監測，定期組織導遊等一線工作人員核酸檢測。落實各地在交通、住宿、餐飲、遊覽、購物等方面的疫情防控要求，密切關注旅遊限流、風險提示等信息，合理規劃旅遊線路，控制旅遊團隊規模，及時準確在全國旅遊監管服務平台填報旅遊團隊信息。

做好元旦春節防疫工作

此外，通知要求各地要深刻認識，做好元旦春節期間旅遊團隊疫情防控工作的重要性，指導督促旅行社及在線旅遊企業從嚴從緊、從細從實，做好招徠、組織、接待等環節防控措施。

上周國務院聯防聯控機制已發布通知，要求對陸地邊境口岸城市人員流動進行嚴格管控，提出至明年3月15日，離開陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）人員，需持有48小時內核酸檢測陰性證明，前往陸地邊境口岸城市人員，抵達後至少1次核酸檢測。

責任編輯：林佩怡

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