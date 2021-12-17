專家建議收每人每月20元「呼吸稅」？中科院這樣回應

內地近日網上流傳關於「專家建議徵收呼吸稅」的消息，指中科院院士蔣有緒建議每人每月收呼吸稅20元人民幣。

中科院闢謠，回應網民稱「不要總想搞個大新聞，被某些人『帶節奏』」。

▲ 網傳截圖

據內地傳媒報道，有關「蔣有緒建議每人每月收呼吸費20元」消息，早在2008年已在網絡上流傳。當年在廣州舉行的中國森林城市論壇上，蔣有緒發表《建議開展城市森林功能監測》講話，部分媒體將發言內容曲解為「徵收呼吸稅」。

事實上，蔣有緒呼籲的是，政府應對排放二氧化碳的企業徵收生態稅，對於一般的市民，可讓他們每個月購買20塊錢的生態基金。而面向企業的「生態稅」，和面向公眾的「生態基金」亦不同概念。

2018年，該消息被營銷號刪除時間再次傳播。當時，中科院回應稱，這是部分媒體刻意歪曲事實，對於此類基於部分事實進行改編新聞的行為，應加以分辨。

到了近日，微博一名粉絲近百萬的大V發布「專家建議徵收呼吸稅」的消息，被網友舉報為不實消息。另外，網傳有關影片的評論量已達7萬。有內地網民稱，這已是「陳年老謠」，呼籲別再傳播。

責任編輯：林佩怡

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