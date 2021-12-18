【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇

華語歌手王力宏日前證實，和李靚蕾8年婚姻畫下句點。李靚蕾周五晚在社交平台發長文揭露，婚後遭王力宏全家人懷疑、羞辱和冷暴力，並指控王力宏召妓。

前妻發文爆料王力宏約炮還召妓

李靚蕾周五晚在微博和Instagram發文，控訴王力宏男女關係混亂，在每個城市都有炮友。她提到，王力宏曾被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓，「女生清楚了說出你的樓層和戶名，出電梯也左轉進到你家，這些你也都有跟我承認。」李靚蕾指出其中一名炮友已婚、有小孩，還要王力宏幫忙騙她老公，「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」。

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王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活

李靚蕾解釋，她一再容忍與原諒王力宏約炮，決定換一種方式陪伴，帶著孩子一起等他回家，不再吵架，「但是你還是要自私地離開，理由竟是因為如果遇見喜歡的女生，不想對方受委屈被人說是小三，所以堅決要離婚。」李靚蕾坦言因為不願意離婚遭到王力宏言語霸凌、羞辱。

李靚蕾最後在文末對王力宏喊話：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光跟對的人在一起。」她表示，只有勇敢坦承的面對，兩人才能有各自有重生的機會，她並表示離婚後不會接受王家的生活費，會做3個孩子們的倚靠和榜樣，讓他們知道人生跌到谷底也可以靠自己的力量再爬起來。

王力宏曾指離婚是二人規劃不同

當年公佈婚訊後，李靚蕾超強大背景隨之曝光，有網民發現她2004年在美國普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀博士，畢業後就職於摩根大通。

李靚蕾長文發布後立即引發網絡熱議。網民評論稱，「毀了他演藝事業的不是李靚蕾，而且他王力宏自己」；「有文化還是好啊 邏輯清晰 文字也很有力量」。還有網民呼籲封殺王力宏、吳亦凡等劣跡藝人。

對於前妻的發文，王力宏暫未回應。他稍早前在微博和臉書（Facebook）上證實二人的離婚傳聞，指兩人因未來規劃不同，決定分開生活。

「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

責任編輯：尹航

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