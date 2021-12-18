【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言

華語歌手王力宏被前妻爆出召妓還外遇後形象崩塌，Infiniti（英菲尼迪）打響解約第一槍。 有網友稱王力宏是史上最短代言人，「日拋型代言」，因Infiniti本月16日才宣布王力宏成為品牌代言人，一天半時間後就解約。

周五晚，​王力宏前妻李靚蕾發文控訴。12月18日凌晨1時22分，微博賬號「英菲尼迪中國」發布聲明稱，決定即日起終止與王力宏的合作關係。距離12月16日14時29分，Infiniti官宣王力宏成為品牌代言人僅過去35小時53分鐘。

在Infiniti宣布解約的微博評論區，網民笑稱「貴司大半夜做決策真敬業」，「連夜加班解約」，「這個效率太棒了，我要換你們的車」，「你們速度好快呀！感覺是大大小小的娛樂事件裡表態最快的的品牌了」。

事件繼續發酵，教育科技企業「讀書郎」周六宣布，決定即日起終止與王力宏的合作關係。

「周大生珠寶」在微博上宣布，與王力宏的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。

另據內媒「紅星新聞」報道，經查閱王力宏微博，從2020年開始，與王力宏有商業合作的產品只有三個。據公開資料顯示，王力宏今年7月進行了直播賣貨首秀，但產品賣出不到700份，這距離王力宏團隊希望的3,000件依舊有差距，疑似商業價值在下滑。

報道提到，近一年王力宏主要把心思放到自己創辦的「月學」線上唱歌教學平台。目前已進行兩期課程。首期為時一個月的課程，共兩萬多人報名，每人學費1,699元（人民幣，下同），總收入逾3,300萬。

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責任編輯：尹航

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