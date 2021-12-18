【中美角力】多間中企被列黑名單 商務部促美立即停止錯誤做法

美國近期將多間中企及機構列入實體清單，同時，美國國會通過涉疆法案，禁止進口中國涉疆產品。中國商務部回應稱，對美方的霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對，並敦促美方立即停止錯誤做法。

商務部新聞發言人表示，美方泛化國家安全，打著所謂的「人權」旗號，在缺乏事實依據的情況下，憑空捏造理由，動用國家力量，屢次濫用出口管制、投資限制、禁止涉疆產品進口等措施，對中國有關實體進行持續打壓，為兩國企業間的正常經貿合作設限。

發言人說，美方這些政治操弄，破壞市場原則，違背世貿組織規則和經濟規律，損害中國企業合法權益，同樣也損害美國企業和投資者利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦。

美國商務部周四（16日）將34間中企列入出口管制實體清單，包括中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及其11個研究所。

中國商務部發言人指，美方對中國的醫學研究機構實施制裁，罔顧科學精神，違反人道主義原則，違反全人類共同價值觀。

發言人強調，美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。中方將採取必要措施，堅決維護國家主權、安全和中國企業的合法權益。

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責任編輯：尹航

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