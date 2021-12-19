  • 19°C
香港時間 : 20211219日 (日) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應

社會熱點 15:23 2021/12/19

分享：

華語歌手王力宏離婚後，遭前妻李靚蕾踢爆他曾出軌、召妓等，形象插水。王力宏父親王大中出面挺兒子，發表手寫信反指李靚蕾當年以懷孕要脅結婚，李靚蕾隨後公開7點聲明反駁，並要求王力宏今日（19日）下午3時前道歉，否則將尋求法律途徑提告。

截至下午3時05分發稿，仍未見王力宏回應。

王父斥以孕脅婚 離婚索數億

王大中今天凌晨透過宏聲音樂公開聲明表示，2013年當時還是女友的李靚蕾，在月事延遲後告訴王力宏已經懷孕，李靚蕾一開始稱自己會獨自帶大孩子，後說若不結婚，要爆料摧毀王力宏的事業。

王力宏與李靚蕾離婚一事鬧得沸沸揚揚。

王力宏父親發信力挺兒子

王大中稱，當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，他是唯一贊成結婚，覺得必須保護孩子、事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，「結果竟然這是我一生最大的遺憾」。

他又稱，接下來的竟是7年的痛苦，包括近兩年地獄似的生活。「這個婚姻從頭就是千蒼百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻」，「分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事」。

他並指控李靚蕾發表的「長文」是分居兩年來處心積慮的結果，又指離婚時女方有數億台幣的要求，並加上房子、生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付。希望大家保持客觀。

李靚蕾指王力宏要她說自己「神智不清」發文

李靚蕾今晨再發表長文反擊，首先說「看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。」又指責王力宏「就算你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨。我們都需要誠實的省視和面對自己，才會有重新開始的機會。」

她揭露，昨天自己發長文後，就收到王力宏試圖用錢收買的訊息，說如果她現在發聲明道歉，指自己昨天其實是「神智不清」發的文，「現在跟孩子住的房子就給你」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

對於以懷孕要脅結婚的指控，李靚蕾指雙方本以結婚為前提交往，「如果是我要挾他結婚，那他應該會很害怕吧？怎麼還會有第二胎和第三胎？」

至於數億台幣要求，李靚蕾稱唯一的要求是譲三個孩子的生活品質不要改變，否認要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費，而昨天聲明也說現在連孩子的生活費/教育費都會自己負擔，「我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了。他說可以借我們住，但之後要還給他。很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的」。

李靚蕾第3點反擊王大中指王力宏婚姻期間痛苦，「我如果是7年的痛苦，怎麼會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？」

第4點她指「力宏每天花幾小時本人和孩子同在」是大謊言，稱王力宏每天只會留睡前5至10分鐘與孩子視訊，聖誕節已經是第3年不在，孩子們的生日也很常缺席。

第5點中，她表示發長文是因王力宏違背自己的諾言選擇獨善其身，拒絕幫她澄清的請求，才讓她決定在前天親自寫下長文反擊，並非2年來處心積慮的結果。
至於「力宏在此期間沒有出軌之事」，李靚蕾指「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」

在第7點，李靚蕾則表示並沒有認為王力宏是敗類，只希望錯誤的事情能改正。她在孩子面前也盡力說王力宏的好話。

最後，李靚蕾表示，王力宏一家若對聲明有異議，應該提出實質證據，否則構成誹謗，她也要求王力宏下午3時前公開道歉，否則會立即尋求法律途徑並提告誹謗。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
2021/12/18
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
2021/12/18
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活
2021/12/15
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活

你可能感興趣

【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
11:27 2021/12/18
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
10:38 2021/12/18
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活
15:11 2021/12/15
王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活
娛樂行業 出軌 離婚 結婚 懷孕 王力宏 誹謗 網絡熱話

上一篇文章

【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險

下一篇文章

國家衛健委：疫情呈局部散發、規模性聚集並存特征
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

國家衛健委：疫情呈局部散發、規模性聚集並存特征
國家衛健委：疫情呈局部散發、規模性聚集並存特征
網紅店「茶顏悅色」員工月薪降至兩千 3高層與員工群聊開罵（多圖）
網紅店「茶顏悅色」員工月薪降至兩千 3高層與員工群聊開罵（多圖）
【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應
專家建議收每人每月20元「呼吸稅」？中科院這樣回應
專家建議收每人每月20元「呼吸稅」？中科院這樣回應
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】合作兩天後Infiniti與王力宏解約 網民：日拋型代言
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款