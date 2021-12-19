【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應

華語歌手王力宏離婚後，遭前妻李靚蕾踢爆他曾出軌、召妓等，形象插水。王力宏父親王大中出面挺兒子，發表手寫信反指李靚蕾當年以懷孕要脅結婚，李靚蕾隨後公開7點聲明反駁，並要求王力宏今日（19日）下午3時前道歉，否則將尋求法律途徑提告。

截至下午3時05分發稿，仍未見王力宏回應。

王父斥以孕脅婚 離婚索數億

王大中今天凌晨透過宏聲音樂公開聲明表示，2013年當時還是女友的李靚蕾，在月事延遲後告訴王力宏已經懷孕，李靚蕾一開始稱自己會獨自帶大孩子，後說若不結婚，要爆料摧毀王力宏的事業。

▲ 王力宏與李靚蕾離婚一事鬧得沸沸揚揚。

▲ 王力宏父親發信力挺兒子

王大中稱，當初家裡大部份認為這種威脅不能接受，長痛不如短痛，他是唯一贊成結婚，覺得必須保護孩子、事業也很重要，結了婚也許她會是個好妻子，「結果竟然這是我一生最大的遺憾」。

他又稱，接下來的竟是7年的痛苦，包括近兩年地獄似的生活。「這個婚姻從頭就是千蒼百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻」，「分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事」。

他並指控李靚蕾發表的「長文」是分居兩年來處心積慮的結果，又指離婚時女方有數億台幣的要求，並加上房子、生活費，兩名菲傭，一名保姆及一名專用司機，再加孩子的生活費和教育費，這一期都已同意交付。希望大家保持客觀。

李靚蕾指王力宏要她說自己「神智不清」發文

李靚蕾今晨再發表長文反擊，首先說「看到王爸爸年紀這麼大了，還要為了45歲的兒子出來說這樣謊，拍這樣的照片覺得很心痛也很不敢置信。」又指責王力宏「就算你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨。我們都需要誠實的省視和面對自己，才會有重新開始的機會。」

她揭露，昨天自己發長文後，就收到王力宏試圖用錢收買的訊息，說如果她現在發聲明道歉，指自己昨天其實是「神智不清」發的文，「現在跟孩子住的房子就給你」。

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對於以懷孕要脅結婚的指控，李靚蕾指雙方本以結婚為前提交往，「如果是我要挾他結婚，那他應該會很害怕吧？怎麼還會有第二胎和第三胎？」

至於數億台幣要求，李靚蕾稱唯一的要求是譲三個孩子的生活品質不要改變，否認要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費，而昨天聲明也說現在連孩子的生活費/教育費都會自己負擔，「我原本要求我們共同生活的房產要留給我們，但力宏拒絕了。他說可以借我們住，但之後要還給他。很多，其實是我應得的，不是我要你們家施捨的」。

李靚蕾第3點反擊王大中指王力宏婚姻期間痛苦，「我如果是7年的痛苦，怎麼會有二胎跟三胎？沒有恩愛，如何會有孩子？難道我是生育機器人嗎？」

第4點她指「力宏每天花幾小時本人和孩子同在」是大謊言，稱王力宏每天只會留睡前5至10分鐘與孩子視訊，聖誕節已經是第3年不在，孩子們的生日也很常缺席。

第5點中，她表示發長文是因王力宏違背自己的諾言選擇獨善其身，拒絕幫她澄清的請求，才讓她決定在前天親自寫下長文反擊，並非2年來處心積慮的結果。

至於「力宏在此期間沒有出軌之事」，李靚蕾指「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌也不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」

在第7點，李靚蕾則表示並沒有認為王力宏是敗類，只希望錯誤的事情能改正。她在孩子面前也盡力說王力宏的好話。

最後，李靚蕾表示，王力宏一家若對聲明有異議，應該提出實質證據，否則構成誹謗，她也要求王力宏下午3時前公開道歉，否則會立即尋求法律途徑並提告誹謗。

責任編輯：林佩怡

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