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【中美角力】秦剛：中美應共同管控新興技術風險

國情動向 15:44 2021/12/19

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中國駐美大使秦剛表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險。

據中國駐美大使館網站，秦剛周五（17日）接受《科學與外交》（Science & Diplomacy）雜誌採訪，提到中美建交40多年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展。雖然社會制度、歷史文化、發展階段都不相同，中方願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

他說，中美科技交流合作曾為推動兩國關係的健康發展發揮過重要作用，是中美關係的重要組成部分。40多年來，中美兩國在《中美科技合作協定》框架下，相繼簽訂了30多個議定書/協議，涉及20多個子領域，覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域。

他強調，合作能為兩國人民創造更大福祉，也能使全人類更好應對充滿未知的未來。而阻礙合作，包括對中國科學家和留學生的種種限制，將損害雙方的利益。

秦剛表示，中美在氣候變化領域存在巨大合作空間，希望中美兩國能在清潔能源領域找到新的合作模式。又提到中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展，更加注重科學技術在外交中的重要作用。例如在航天領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航天領域國際合作。進入到空間站階段，將繼續加大在空間站功能拓展、空間科學與應用、中外航天員聯合飛行、技術成果轉化等領域開展更加廣泛深入的國際合作。

責任編輯：林佩怡

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