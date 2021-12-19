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【王力宏離婚】李靚蕾長文控訴後 官媒警惕女性脫離職場風險

社會熱點 16:39 2021/12/19

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歌手王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾發布長文控訴王力宏種種不端行為，引發輿論關注，大陸官媒接連發表評論。《中國婦女報》更兩度發文評論事件，稱要防範以「愛」為名的傷害，警惕女性脫離職場的風險。

《中國婦女報》周日（19日）在微博發表評論，王力宏事件指向令人深思的公共議題：全職主婦的「絕望」處境。

王力宏與李靚蕾離婚

「參與職場是最有安全感的選擇」

評論稱，隨著女性受教育程度和勞動參與率的提升，「男主外女主內」的性別分工幾已成為歷史，但「照顧家庭是女性的事」這一成見的扭轉卻不那麼容易。

李靚蕾長文控訴王力宏↓

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李靚蕾長文控訴王力宏（續）↓

【王力宏離婚】李靚蕾長文揭內幕 稱王力宏冷暴力還外遇

文章指出，在「星光」的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種「幸福神話」。在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場：育兒與家庭照料成了妻子的獨角戲，她的付出和犧牲被視作理所應當，甚至會陷入被控制與傷害中。在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。

文章認為，選擇不選擇當全職太太，是個人意願，「但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇」。

籲給女性更多支持 追求全面發展

最後，文章提醒，無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。在男女平等已成共識的今天，需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念更加深入人心，更需要在女性追求全面發展、自我實現的道路上，給予其更多的助力、支持與尊重。

李靚蕾７點聲明反駁王父指控↓

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【王力宏離婚】李靚蕾7點聲明要求王力宏道歉 時限到未見回應

昨日，《中國婦女報》評論稱，王力宏人設崩塌事件再次表明：明星身份並非保護傘，顏值才藝不是擋箭牌。德行有虧的「明星」注定只會成為「流星」，不會有璀璨並長遠的舞台。

另外，「環球時報評論」昨稱，「優質偶像塌房」，王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。偶像們應該認識到，做好藝人的前提是要先做好人，否則其身不正，真面目總有會被揭開的一天。他們站得越高，摔得越重。

責任編輯：林佩怡

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