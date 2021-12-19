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西安多人感染「出血熱」 專家籲避免接觸鼠類

社會熱點 17:22 2021/12/19

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據內地傳媒報道，今年入冬以來，陝西西安市各大醫院已相繼接診多宗「出血熱」患者 。該傳染病主要傳染源為鼠類，專家呼籲民眾避免接觸鼠類及其排泄物污染物；若有發燒等情況應及時就醫。

所謂「出血熱」，據專家介紹，即腎綜合症出血熱，又稱流行性出血熱，是由漢坦病毒引起的，以鼠類（黑線姬鼠和褐家鼠）為主要傳染源的一種自然疫源性疾病。

「出血熱」病死率很高，被老鼠咬到、或食用了老鼠爬過的食物和水、接觸到帶有病毒的老鼠血液、尿液、糞便等，都有可能傳染上出血熱。在野外工作農民，或從事農業產業、糧食加工的工人及學生等發病率高。

而「出血熱」臨床主要特徵是發燒、出血和腎損害，嚴重可導致死亡。西安市疾控中心專家提醒，該病發病急、進展快，一旦市民出現發燒等身體不適，應及時就醫。

治療方法強調「三早一就」，即早發現、早休息、早治療及就近治療。此外，接種疫苗是個人預防「出血熱」的最有效的辦法。

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責任編輯：林佩怡

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疫苗 治療 漢坦病毒 發燒 西安 傳染病

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