瑞銀汪濤：預測明年中國GDP增速5.4% 仍有降準空間

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤週六（18日）表示，預計明年中國的GDP成長率可能有望達到5.4%，於政策方面還有降準的空間，但降息的機率會比較小，最重要的是信貸政策執行過程當中會有所調整，比如說對於按揭、開發貸款還有地方融資平台配套貸款等等沒有今年那麼緊。

據內媒財經網報道，汪濤出席2021年「三亞•財經國際論壇」，她表示，經濟正面臨著比較大的下行壓力，今年下半年以來的減速非常明顯。其中，三季度的環比增速年化僅0.8%，基本停滯。汪濤指出幾大主要原因，一是今年財政政策執行偏緊，發債慢、融資平台比較緊，上項目也慢，所以基建投資連續幾個月下降，影響了增長。

二是疫情影響居民就業，收入增長沒有完全恢復，另外加上防疫限制措施，所以消費恢復比較緩慢，尤其服務業、餐飲、旅遊等等。其中八月份受到比較大的影響，九十月份稍微有所好轉仍然還是比較差。

第三個原因，因為今年的經濟增長是工業跟出口明顯好於消費，就是產品明顯好於服務，尤其是上游的重化工業，所以今年的增長是一個非常高能耗的增長，今年的情況非常特殊。能源供給增長並沒有那麼快，所以帶來了拉閘限電，尤其影響了九月份跟三季度的增長。

房地產下行影響

最後一個原因，房地產活動下半年明顯下滑，銷售和新開工最近幾個月下降了20%甚至30%，投資也下降了4%到5%，房地產下行也影響到了其他行業。

對於拉閘限電的影響，汪濤指瑞銀預計明年一季度這影響基本就會消散。這一方面因為中國已經開始增加了比如說煤炭電力的供應，而隨著房地產行業的活動的減速，高耗能產品的需求、鋼鐵、建材、水泥等等都會下滑，這樣對於能源消耗的需求壓力也會減弱。

面對市場擔心經濟減速的同時通脹提高，瑞銀認為，明年消費物價指數確實比今年高，但是應該也不用太擔心所謂滯脹的發生。預測明年的CPI可能2.5%左右，而且預計大宗商品價格走弱帶來PPI上漲壓力大幅減弱。

財政政策更加積極

對於明年的宏觀政策，汪濤表示，瑞銀預測，在財政政策方面，明年的專項債券的發行可能與今年大概持平，赤字水平也是大概率的持平，但是實際執行過程當中資金使用、項目批准動工比今年更加寬鬆，所以實際的財政政策是更加積極的。

她指出，目前政府對於房地產政策定調已經明確了，一方面堅持房住不炒，同時也支持健康穩定的發展，所以意味著正常的信貸需求比如說住房按揭貸款的需求會得到滿足，人民銀行也披露了住房貸款穩步回升，銀行按揭收緊已經開始放鬆，個別企業債務重組已經開始，有助於穩定市場的預期。還有政府將加大保障性住房、租賃性住房的建設等等。

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責任編輯：袁瑋婧