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滬教師質疑南京大屠殺風波未停 環時：學生非告密者是吹哨人

社會熱點 18:15 2021/12/19

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上海一名教師在課堂質疑南京大屠殺遇難人數後，遭校方開除。事後疑似是「告密」的學生的個人信息被公布後，據指該學生收到大量謾罵攻擊短訊。《環球時報》周六（18日）發表評論稱，該名學生不是「告密者」，而是「吹哨人」。

上海震旦職業學院教師宋庚一，日前在課堂上質疑南京大屠殺遇難數字的真實性，認為30萬人死「沒有數據支持」。相關影片在網上流傳並引發激烈討論，校方之後開除該名教師。

上海女教師質疑南京大屠殺遇難人數 遭校方開除處分（第二版）

轉發影片者資料被曝光 收謾罵短訊

據了解，事件未就此平息。有自媒體上傳據稱是宋的完整授課影片，認為授課內容被故意剪輯，上傳影片的學生是卑劣的「告密者」。隨後，有人曝光據稱是「告密」學生的個人信息，該學生收到了大量謾罵攻擊短訊。

微博帳戶「下唐寰化」在網上發布多張短訊截圖，關於指罵他是「告密者」；他澄清自己非影片拍攝者，已就網暴短訊報警。

有網民根據截圖中的手機號碼整理名單，有指當中有一名山西晉城交警。山西晉城交警表示，疑為該支隊四大隊民警張某通過手機短信，對網稱某愛國青年發送不當信息，對此單位立即會同相關部門展開調查。

環時銳評發文稱，在涉及捍衛歷史真相和民族大義的問題上，使用「告密」一詞純屬偷換概念。指宋在公開而非私人場合發表言論，學生也沒有通過某個秘密渠道上報，他的行為更談不上所謂「告密」，也不是誣告，而是「公開的事實呈現」。在這個意義上，這名學生不是令人不齒的「告密者」，而是反對歷史虛無主義的「吹哨人」。

責任編輯：林佩怡

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